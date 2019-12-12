رفع حالة الطوارئ بالسكة الحديد لمواجهة الأمطار

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قال المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، إنه تم رفع حالة الطوارئ بجميع محطات السكة الحديد، لمواجهة الأمطار، والتقلبات الجوية التي تشهدها البلاد، مشيرا إلى أن الأمطار التي شهدتها القاهرة والمحافظات اليوم الخميس، لن تؤثر على حركة سير القطارات، وأضاف في تصريحات له أن حركة القطارات مستمرة، ويمكن خفض السرعات مع سقوط الأمطار الغزيرة، حفاظا على أرواح المواطنين والعاملين وحركة مسير القطارات على جميع الخطوط على الوجهين القبلى والبحرى.

وأوضح رئيس هيئة السكة الحديد، أن هناك غرفة عمليات رئيسية، تتابع حركة القطارات لحظة بلحظة، والتأكد من عجم وجود أي معوقات، وانتظام حركة السير، كما أن هناك 10 غرف عمليات في محطات السكة الحديد الرئيسية والمركزية في المحافظات، موزعة على المناطق الرئيسية في وسط وغرب الدلتا، ومحافظات وجه قبلي، وهي “الإسكندرية وطنطا والمنصورة والمنيا وأسيوط والأقصر وأسوان والزقازيق”.

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وتابع، رئيس هيئة السكة الحديد، أن هناك اتصالات مستمرة مع هيئة الأرصاد الجوية، لمتابعة حالة الطقس، ومعرفة المناطق المتوقع سقوط أمطار بها، لتنبيه سائقي القطارات والتأكيد على خفض السرعة مع الأمطار الغزيرة، خصوصا في المناطق المفتوحة، ومراعاة قواعد التشغيل وعدم تعطل الركاب.

وشهدت محافظتي القاهرة والجيزة هطول أمطار غزيرة منذ صباح اليوم الخميس، الموافق 12 ديسمبر لعام 2019، وقال الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك تقلبات جوية في اليوم الواحد، وانخفاض بدرجات الحرارة بين ساعات الليل والنهار بفارق كبير في درجات الحرارة.

وأضاف، مدير إدارة التنبؤات في تصريحات له، أن الشتاء قادم بقوة مع التقلبات الجوية، ونصح المواطنين بارتداء الملابس الشتوية تجنبا للإصابة بنزلات البرد، كما أن البلاد ستشهد اليوم الخميس طقسا غير مستقر، ونشاط للرياح وإثارة الرمال والأتربة وفرص سقوط الأمطار، كما أن نشاط الرياح يؤدي للإحساس ببرودة الجو، في ساعات الليل والنهار.

و تعطلت حركة القطارات بين محطتي المعصرة وحدائق حلوان في الخط الأول، وذلك بسبب اهتزاز في الشبكة الكهربائية نتيجة سقوط الأمطار الغزيرة وتقلب الأحوال الجوية، وعادت بعد قليل وانتظمت الحركة.