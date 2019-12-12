الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية: 22.8 مليار دولار حجم استثماراتنا بمصر

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قال أندرو بليت، نائب مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إن الوكالة تفخر بالشراكة مع مصر، مشيدا ببرنامج الاصلاح الاقتصادى والاجتماعى، والاجراءات التى اتخذتها مصر لتحسين مناخ الاستثمار.

وأضاف خلال لقاءه مع سحر نصر، وزيرة الاستثمار، أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تتطلع لمشاركة مصر في المزيد من المشروعات الاقتصادية، كما كشف خلال اللقاء عن قيمة الاستثمارات الأمريكية في مصر والتي سجلت 22.8 مليار دولار.

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وناقش الجانبان، قيام الوكالة الامريكية للتنمية، بدعم استثمارات القطاع الخاص، وتشجيع الوكالة الأمريكية للتنمية للشركات الأمريكية على ضخ استثمارات جديدة فى مصر، حيث بلغت اجمالى الاستثمارات الأمريكية فى مصر 22.8 مليار دولار.

وتناول الاجتماع، زيادة التعاون بين مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية خلال الفترة المقبلة، حيث بلغت اجمالي المحفظة مع الجانب الامريكي نحو مليار دولار من خلال الاتفاقيات الثنائية وصندوق الاعمال المصري الامريكي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقالت وزيرة الاستثمار، إن العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، تعكس الشراكة بين البلدين، في القطاعات التنموية ذات الأولوية الوطنية، والتي يتم تحديدها وفقا لأولويات المواطن، وبرامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدة أن أولويات الحكومة تتمثل فى تمكين الشباب والمرأة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقطاع مياه الشرب والصرف الصحى مع التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات تنموية في كافة المجالات.