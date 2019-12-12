توجيهات من وزارة التنمية المحلية للمحافظين لمواجهة الأمطار

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رفعت وزارة التنمية المحلية درجة الاستعداد، لمواجهة موجة الطقس السيئ، وسقوط الأمطار، التي بدأت منذ اليوم الخميس، حيث شهدت القاهرة والمحافظات، أمطار غزيرة، وأجرى اللوء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عدة اتصالات بعدد من المحافظين؛ لمتابعة الجهود التي تم اتخاذها لمواجهة الأمطار، والتأكد من اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

وشدد وزير التنمية المحلية، على ضرورة شفط المياه بالمراكز والمدن، والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية، لتوزيع عربات الشفط، بما يتناسب مع أماكن تجمع مياه الأمطار، مؤكدا أن غرفة العمليات التابعة للوزارة، تعمل على مدار اليوم، لرصد أماكن سقوط الأمطار ومتابعتها.

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وقال وزير التنمية المحلية، إن هناك فرق للطوارئ والتدخل السريع، في المحافظات، والتي تعمل بالتنسيق مع القوات المسلحة، وإدارات المرور بالمحافظات لتحديد محاور وطرق بديلة في حالة إغلاق أي شوارع أو ميادين نتيجة الأمطار، ووجه “شعراوي”، المحافظين بضرورة التنسيق مع مديريات الصحة والتضامن والري لرفع درجة الاستعداد بالمستشفيات وزيادة أطقم الخدمات الطبية لعلاج المتضررين، وإقامة أماكن إيواء للمتضررين من الأمطار والتأكد من صلاحيتها.

كما طالب “شعراوي”، بالتأكد من خفض مناسيب الترع والمصارف في المحافظات التي تعرضت للأمطار، بالإضافة للتنسيق مع شركات مياه الشرب والصرف الصحي، للتأكد من صلاحية شبكات مياه الصرف، واستيعاب الأمطار.

كما وجه الوزير، بتشكيل لجان للمرور على أعمدة الكهرباء على مستوى المحافظات وفحصها والتأكد من سلامتها واتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، و التواجد الميداني للقيادات المحلية في الأماكن التي قد تمثل أماكن تجمع للأمطار مع متابعة تقارير هيئة الأرصاد الجوية بصفة مستمرة ومعرفة التنبؤات على مستوى الجمهورية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وشهدت محافظتي القاهرة والجيزة هطول أمطار غزيرة منذ صباح اليوم الخميس، الموافق 12 ديسمبر لعام 2019، وقال الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك تقلبات جوية في اليوم الواحد، وانخفاض بدرجات الحرارة بين ساعات الليل والنهار بفارق كبير في درجات الحرارة.

وأضاف، مدير إدارة التنبؤات في تصريحات له، أن الشتاء قادم بقوة مع التقلبات الجوية، ونصح المواطنين بارتداء الملابس الشتوية تجنبا للإصابة بنزلات البرد، كما أن البلاد ستشهد اليوم الخميس طقسا غير مستقر، ونشاط للرياح وإثارة الرمال والأتربة وفرص سقوط الأمطار، كما أن نشاط الرياح يؤدي للإحساس ببرودة الجو، في ساعات الليل والنهار.