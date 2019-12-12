الأرصاد تعلن موعد تحسن الأحوال الجوية

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قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس ستتحسن بالقاهرة والمحافظات بداية من السبت، ومن المتوقع أن يكون هناك هدوء محدود في سرعة الرياح غدًا الجمعة، فيما لا تزال الفرصة متاحة لسقوط أمطار تكون خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الدلتا.

وأضاف مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، أن يوم السبت ستنحسر فرص سقوط الأمطار، مع وجود نشاط للرياح، وتشهد الأربعة أيام المقبلة، تقلبا في حالة الطقس، مع توقعات بسقوط أمطار، تصاحبها رياح شديدة وانخفاض بدرجات الحرارة.

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وأوضح مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، أن طقس غدا الجمعة، سيكون معتدلا شمالاً حتى القاهرة وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلاً، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسط على معظم الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية وشمال سيناء، كما تنشط الرياح على شمال البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شرق البلاد، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وشهدت محافظتي القاهرة والجيزة هطول أمطار غزيرة منذ صباح اليوم الخميس، الموافق 12 ديسمبر لعام 2019، وقال الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك تقلبات جوية في اليوم الواحد، وانخفاض بدرجات الحرارة بين ساعات الليل والنهار بفارق كبير في درجات الحرارة.

وأضاف، مدير إدارة التنبؤات في تصريحات له، أن الشتاء قادم بقوة مع التقلبات الجوية، ونصح المواطنين بارتداء الملابس الشتوية تجنبا للإصابة بنزلات البرد، كما أن البلاد ستشهد اليوم الخميس طقسا غير مستقر، ونشاط للرياح وإثارة الرمال والأتربة وفرص سقوط الأمطار، كما أن نشاط الرياح يؤدي للإحساس ببرودة الجو، في ساعات الليل والنهار.