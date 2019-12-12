تداول فيديو لحيوان يشبه الأسد بالقرب من مركز شباب بالشرقية

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تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لحيوانًا يشبه الأسد يعتلي قمة الجبل الشرقي بقرية المعابدة الشرقية، التابعة لمركز أبنوب بمحافظة أسيوط، وقال حسين طه، أحد شباب القرية، إنه أثناء لعبه كرة القدم بصحبة أصدقاءه بمركز الشباب، وجدوا حيوانًا يشبه الأسد على الجبل، فالتقطوا الصور له، من مسافة بعيدة بالقرب من سور مركز الشباب، ولكنه اختفى وابتعد.

ورد تاج أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبنوب، على الصور الملتقطة لكائن يشبه الأسد، وأكد أنه تم التواصل مع مديرية الطب البيطري، والتي قالت إن الأسود لا تعيش منفردة، ومن الصعوبة تواجدها بهذه المنطقة، كما تم إخطار مأمور مركز شرطة أبنوب، لاتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية، خاصة أن المنطقة مأهولة بالسكان، ويوجد بها مركز للشباب.

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