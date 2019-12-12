الأرصاد تحذر من الشتاء: “يجنن أي حد”

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حذر خبراء هيئة الأرصاد الجوية من التقلبات الجوية، وقال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن الشتاء قادم بقوة، والفرق بين درجات الحرارة العظمى والصغرى في اليوم الواحد يجنن أي حد”، بحسب قوله.

وأضاف، “شاهين” في مداخلة مع برنامج “آخر النهار”، أن البلاد ستشهد حالة من عدم الاستقرار بين نشاط الرياح وإثارة الرمال والأتربة وفرص سقوط الأمطار، كما أن نشاط الرياح سيزيد من إحساس برودة الجو في ساعات النهار وفترات الليل، ناصحًا المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الفترة المقبلة وعدم انتظار بدء الشتاء، المقرر في 23 ديسمبر الجاري.

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وقال “شاهين”، إن الأسبوع المقيل، سيشهد انخفاضا جديدا بدرجات الحرارة، وتوقعات بسقوط أمطار، مشددا على ضرورة متابعة النشرة الجوية بانتظام خلال الفترة المقبلة.

وشهدت محافظتي القاهرة والجيزة هطول أمطار غزيرة منذ صباح اليوم الخميس، الموافق 12 ديسمبر لعام 2019، وقال الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك تقلبات جوية في اليوم الواحد، وانخفاض بدرجات الحرارة بين ساعات الليل والنهار بفارق كبير في درجات الحرارة.

وأضاف، مدير إدارة التنبؤات في تصريحات له، أن الشتاء قادم بقوة مع التقلبات الجوية، ونصح المواطنين بارتداء الملابس الشتوية تجنبا للإصابة بنزلات البرد، كما أن البلاد ستشهد اليوم الخميس طقسا غير مستقر، ونشاط للرياح وإثارة الرمال والأتربة وفرص سقوط الأمطار، كما أن نشاط الرياح يؤدي للإحساس ببرودة الجو، في ساعات الليل والنهار.