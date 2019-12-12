“احذروا الأعمدة واللوحات الإعلانية والأشجار”.. “الأرصاد” توجه تنبيهات للمواطنين

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طالبت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بتوخي الحذر عند مغادرة المنزل في تلك الأحوال الجوية (غير المستقرة)، التي تشهدها البلاد منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، والمقرر استمرارها حتى غدًا، محذرة من السير بجوار أعمدة الإنارة والأشجار العملاقة، في ظل وجود الرياح والعواصف الترابية، أو السير تحت اللوحات الإعلانية، مطالبة قائدي المركبات على الطرق بتوخي الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة والقيادة بهدوء في أوقات المطر.

وناشدت “الأرصاد”، في بيان عنها، المسؤولين في المحافظات الساحلية والمعرضة للتأثر من موجة الأحوال الجوية السيئة التي محتمل أن تضرب البلاد، خلال الساعات المقبلة، باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية الناجمة عن تلك الموجة، مؤكدة على فتح الخطوط الساخنة للاتصال بالهيئة على مدار الـ24 ساعة على الأرقام الآتية (24646721 – 24834625).

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وكانت موجة باردة ضربت محافظات مصر بدء من الساعات الأولى في صباح اليوم، الخميس، مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح على معظم أنحاء الجمهورية، تتراوح ما بين الشديدة على السواحل الشمالية والمدن الساحلية ومتوسطة الشدة على الوجه البحري والقاهرة ومدن شمال الصعيد، فيما حذرت الأرصاد من استمرار هذا الطقس على مدار ساعات اليوم، ومن المنتظر أن يستقر في صباح غد الجمعة، ويعود إلى أجوائه الطبيعية لهذا الوقت من العام.