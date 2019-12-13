درجات الحرارة اليوم الجمعة 13/12/2019 في مصر والدول العربية

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قال مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم الجمعة الموافق 13ديسمبر 2019، سيكون معتدلا شمالاً حتى القاهرة وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلاً، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسط على معظم الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية وشمال سيناء، كما تنشط الرياح على شمال البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شرق البلاد، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وأضاف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس ستتحسن بالقاهرة والمحافظات بداية من السبت، ومن المتوقع أن يكون هناك هدوء محدود في سرعة الرياح اليوم الجمعة، فيما لا تزال الفرصة متاحة لسقوط أمطار تكون خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الدلتا.

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وتابع مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، أن يوم السبت ستنحسر فرص سقوط الأمطار، مع وجود نشاط للرياح، وتشهد الأربعة أيام المقبلة، تقلبا في حالة الطقس، مع توقعات بسقوط أمطار، تصاحبها رياح شديدة وانخفاض بدرجات الحرارة.

وفي السطور التالية، نعرض درجات الحرارة المتوقعة في القاهرة والمحافظات، وعدد من الدول والعواصم

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بالقاهرة والمحافظات

الصغرى العظمى

القاهرة 12 19

شبين الكوم 12 19

طنطا 12 18

دمنهور 13 18

الإسكندرية 13 18

بلطيم 12 20

مطروح 11 20

السلوم 09 19

سيوة 07 16

بورسعيد 13 18

دمياط 13 18

الزقازيق 13 19

الإسماعيلية 12 19

السويس 12 19

العريش 12 19

رفح 11 18

رأس سدر 10 22

نخل 05 18

نويبع 12 20

طابا 09 18

كاترين 04 11

الطور 11 22

شرم الشيخ 14 22

الغردقة 14 23

مرسى علم 12 25

الفيوم 10 21

بنى سويف 10 21

المنيا 10 21

أسيوط 09 19

سوهاج 11 19

قنا 11 20

الأقصر 10 20

أسوان 10 21

أبوسمبل 10 22

الوادى الجديد 08 22

شلاتين 17 26

أبو رماد 18 25

حلايب 18 23

رأس حدربة 19 23

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 22 31

المدينة 13 26

الرياض 14 26

المنامة 19 23

أبوظبى 20 26

الدوحة 19 24

الكويت 11 23

دمشق 05 13

بيروت 15 19

عمان 04 13

القدس 08 13

غزة 12 20

بغداد 09 20

مسقط 20 27

صنعاء 09 24

الخرطوم 19 34

طرابلس 12 17

تونس 11 17

الجزائر 12 18

الرباط 08 18

نواكشوط 18 29