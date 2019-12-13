أرقام عاجلة للإبلاغ عن تجمعات مياه الأمطار.. تعرف عليها

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خصصت محافظة القاهرة مجموعة من الأرقام لتلقي الشكاوى المختلفة من المواطنين والإبلاغ عن تجمعات مياه الأمطار، وخصصت غرفة العمليات المركزية بالمحافظة 3 أرقام رئيسية لتلقي الشكاوى وهي (23907147- 23912136- 23901236).

وهناك أرقام أيضا تم تخصيصها لأحياء القاهرة، وصلت لـ28 رقما، في 4 مناطق، ينشرها لكم موقع “مصر 365″، في السطور التالية.

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ويشهد اليوم الجمعة الموافق 13ديسمبر 2019، طقسا معتدلا شمالاً حتى القاهرة وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلاً، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسط على معظم الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية وشمال سيناء، كما تنشط الرياح على شمال البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شرق البلاد، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس ستتحسن بالقاهرة والمحافظات بداية من السبت، ومن المتوقع أن يكون هناك هدوء محدود في سرعة الرياح اليوم الجمعة، فيما لا تزال الفرصة متاحة لسقوط أمطار تكون خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الدلتا.

وأضاف مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، أن يوم السبت ستنحسر فرص سقوط الأمطار، مع وجود نشاط للرياح، وتشهد الأربعة أيام المقبلة، تقلبا في حالة الطقس، مع توقعات بسقوط أمطار، تصاحبها رياح شديدة وانخفاض بدرجات الحرارة.