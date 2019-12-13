الحكومة تنفي انتشار الالتهاب السحائي بين طلاب المدارس في المحافظات

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نفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، ما تردد من شائعات بعدد من المواقع الإلكترونية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حول انتشار مرض “الالتهاب السحائي” بين طلاب المدارس بعدد من المحافظات.

وتداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، شائعات حول تفشي مرض الالتهاب السحائي بعدد من المحافظات بين طلاب المدارس، وهو الأمر الذي نفاه المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، وذكر أنها شائعات لا أساس لها من الصحة، مطالبا بتحري الدقة في نقل وتداول المعلومات.

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وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الصحة والسكان، للوقوف على حقيقة الأمر، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدة أنها لا أساس لها من الصحة،مؤكدة أنه لم يتم رصد أي حالات مصابة بالالتهاب السحائي بين الطلاب بأي محافظة، وأن الوضع الصحي لطلاب المدارس آمن تماماً.

وأضافت وزارة الصحة والسكان في بيان لها، أن هناك جهود وقائية لتجنب الإصابة بهذا المرض والمتمثلة في تطعيم تلاميذ المدارس في السنوات الدراسية “أولى حضانة – أولى ابتدائي – أولى إعدادي – أولى ثانوي” ضد مرض الالتهاب السحائي، وأيضا تطعيم المسافرين إلى الدول المتوطن بها هذا المرض، وكذلك المسافرين للحج والعمرة والفئات المستهدفة، وذلك لمنع انتشار المرض في مصر.

وتابع البيان الصادر عن وزارة الصحة والسكان، أنه تم وضع خطة وقائية أيضاً للتعامل مع أي حالات اشتباه فردية بالمنشآت التعليمية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيالها حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ويتم التنسيق بشكل أسبوعي مع وزارة التربية والتعليم بشأن الأمراض المُكتشفة أو التي قد تظهر على أي طالب داخل أي مدرسة.

وطالبت وزارة الصحة والسكان، في بيانها، من العاملين بالمواقع الإخبارية، ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بتحري الدقة عند نقل وتداول المعلومات، والتأكد من مصدرها وصحتها، لمنع تداول شائعات لا أساس لها من الصحة، تثير القلق، وعند وجود شكاوى أو استفسارات، يمكن التواصل مع الوزارة للحصول على المعلومة الصحيحة، على الخط الساخن (137) الخاص بغرفة الطوارئ الوقائية بالوزارة.