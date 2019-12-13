الوزراء: لا صحة لتداول لحوم منتهية الصلاحية بالمجمعات الاستهلاكية

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نفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، ما تردد في عدد من المواقع الإلكترونية، وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حول طرح وزارة التموين، لحوم منتهية الصلاحية بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة.

وتواصل المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، للوقوف على حقيقة الأمر، والتي نفت الأمر وأكدت أنها شائعات لا أساس لها من الصحة، مطالبة بتحري الدقة عند نقل وتداول المعلومات.

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وذكرت وزارة التموين والتجارة الداخلية في بيان لها، أن جميع اللحوم المتداولة بالمجمعات الاستهلاكية آمنة وسليمة تمامًا، وصالحة للاستهلاك الآدمي، وتخضع للفحص والرقابة من قبل الجهات المعنية، مُوضحةً أن قرار تخفيض سعر اللحوم يأتي في إطار حرص الدولة على تخفيف العبء عن المواطنين.

وأضافت الوزارة في بيانها، أن هناك حملات مستمرة تشنها الوزراة، على الأسواق ومجازر اللحوم، بالإضافة إلى اللحوم المعروضة داخل المجمعات الاستهلاكية والمعارض الثابتة والمتنقلة، لمنع طرح لحوم فاسدة أو منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية بجميع محافظات الجمهورية، حرصًا على صحة المواطنين، وتأمين حصولهم على الغذاء الصحي والآمن.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية في بيانها، أنها تعمل على توفير السلع بكميات كبيرة لتلبي احتياجات المواطنين، لعدة أشهر بالمجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع جمعيتي في مختلف المحافظات، بالإضافة لطرح الدواجن المجمدة واللحوم الطازجة والمجمدة بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى، وذلك في إطار حرص الوزارة على تخفيف العبء على المواطنين وتوفير كافة السلع والمنتجات في جميع المحافظات وكذلك القرى والنجوع.

وطالبت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيانها، من العاملين بالمواقع الإخبارية، ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بتحري الدقة عند نقل وتداول المعلومات، والتأكد من مصدرها وصحتها، لمنع تداول شائعات لا أساس لها من الصحة، تثير القلق، وعند وجود شكاوى أو استفسارات، يمكن التواصل مع الوزارة للحصول على المعلومة الصحيحة، ويمكن الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية، على رقم (16528).