الأرصاد تعلن خريطة سقوط الأمطار خلال الـ72 ساعة المقبلة

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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها بشأن سقوط الأمطار خلال الـ72 ساعة المقبلة، والتي ذكرتها عبر صفحتها الرسمية، وينقلها لكم موقع “مصر 365″، في السطور التالية.

السبت 14 ديسمبر

ذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية، أن السحب المنخفضة والمتوسطة تظهر على السواحل الشمالية، مع توقعات بسقوط أمطار غربا غدا السبت، الموافق 14 ديسمبر.

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الأحد 15 ديسمبر

وعن توقعاتها حول يوم الأحد، الموافق 15 ديسمبر، أوضحت أن السحب المنخفضة والمتوسطة ستتكاثر على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة تمتد حتى شمال الصعيد، وتكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية تصل لحد السيول على شمال ووسط سيناء.

الاثنين 16 ديسمبر

وذكرت الهيئة عبر صفحتها الرسمية، أن فرص سقوط الأمطار ستنحسر يوم الاثنين الموافق 16 ديسمبر، على السواحل الشمالية وشمال سيناء تمتد لمناطق من الوجه البحري.

ويشهد اليوم الجمعة الموافق 13ديسمبر 2019، طقسا معتدلا شمالاً حتى القاهرة وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلاً، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسط على معظم الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية وشمال سيناء، كما تنشط الرياح على شمال البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شرق البلاد، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.