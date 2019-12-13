الحكومة تنفي تسريح 3 ملايين موظف بالجهاز الإداري للدولة

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ذكر المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، أن ما تردد بعدد من المواقع الإخبارية، وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حول نية الحكومة لتسريح 3 ملايين موظف من الجهاز الإداري للدولة، تزامناً مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، شائعات لا أساس لها من الصحة.

وكان عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا شائعات، حول تسريح الحكومة لعدد من العمال إجباريا بالجهاز الإداري للدولة، مع قرب الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وتواصل المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، للوقوف على حقيقة الأمر، والذي أكد أنه لا نية على الإطلاق لتسريح أيٍ من موظفي الدولة بعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، كما أن الدولة تسعى جاهدة للحفاظ على حقوق جميع الموظفين، مع تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وكافة العاملين به دون المساس بأي حق من حقوقهم، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها.

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وأكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في بيان له، أن الحكومة تسعى للاهتمام بالعنصر البشري، والقيام بدورات تدريبية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، لإعداد كوادر لبناء جهاز إداري سليم، وتطبيق معايير الحوكمة، بما يتوافق مع رؤية مصر واستراتيجية 2030.

وطالب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في بيانه، من العاملين بالمواقع الإخبارية، ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بتحري الدقة عند نقل وتداول المعلومات، والتأكد من مصدرها وصحتها، لمنع تداول شائعات لا أساس لها من الصحة، تثير القلق، وعند وجود شكاوى أو استفسارات، يمكن التواصل مع الجهات المعنية للحصول على المعلومة الصحيحة.