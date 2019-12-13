طقس غدا السبت ودرجات الحرارة المتوقعة.. العظمى بالقاهرة 19

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تنشر بوابة “مصر 365″، توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية لطقس غدا السبت، ودرجات الحرارة المتوقعة، في السطور التالية، بحسب توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية.

توقعات طقس غدا السبت

ذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية، أن السحب المنخفضة والمتوسطة تظهر على السواحل الشمالية، مع توقعات بسقوط أمطار غربا غدا السبت، الموافق 14 ديسمبر، ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا السبت، طقس معتدل شمالًا حتى القاهرة وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار غربًا.

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وتنشط الرياح على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على البحر المتوسط، ما يؤدي إلى اضطراب شديد في الملاحة البحرية، وعن حالة البحر المتوسط تكون مضطربة إلى مضطربة جدًا وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى 3 أمتار ونصف، والرياح تكون سطحية جنوبية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفي السطور التالية، نعرض درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت بالقاهرة والمحافظات، وعدد من الدول والعواصم.

درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت بالقاهرة والمحافظات

الصغرى العظمي

القاهرة 12 19

شبين الكوم 11 19

طنطا 11 18

دمنهور 12 18

الإسكندرية 12 19

بلطيم 11 20

مطروح 10 18

بورسعيد 12 20

دمياط 13 19

الزقازيق 11 19

الإسماعيلية 09 19

السويس 12 19

العريش 10 20

شرم الشيخ 15 23

الغردقة 13 23

مرسى علم 12 25

الفيوم 10 20

بني سويف 10 20

المنيا 09 20

أسيوط 08 21

سوهاج 09 21

قنا 11 22

الأقصر 10 22

أسوان 11 22

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 21 31

المدينة 12 28

الرياض 16 22

المنامة 20 24

أبو ظبي 20 27

الدوحة 21 26

الكويت 10 22

دمشق 03 13

بيروت 14 19

عمان 03 14

القدس 06 14

غزة 12 20

بغداد 09 20

مسقط 21 27

صنعاء 08 24

الخرطوم 19 34

طرابلس 13 20

تونس 11 20

الجزائر 10 18

الرباط 09 19

نواكشوط 17 30