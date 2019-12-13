ارتفاع أسعار برامج العمرة بسبب التأمين الطبي السعودي

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أوضح علاء الغمري عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، إن السلطات السعودية فرضت رسوما قدرها 189 ريال سعودي نظير التأمين الطبي على كل معتمر، قائلا إن تلك الرسوم، من المقرر تطبيقها على المعتمرين المصريين مع بداية الأسبوع المقبل.

وقال عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، في تصريحات له، أن بسبب تلك الرسوم، سترتفع قيمة برنامج العمرة، بنسبة تتراوح من 800 إلى 1000جنيه، مشيرا إلى أن التأمين الطبي مدته شهر، ويحسب من تاريخ وصول المعتمر للأراضي السعودية.

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وقال “الغمري”، إن التأمين الطبي يسمح للمعتمر دخول المستشفيات السعودية في حالة المرض أو الإصابة، كما يمكنه إجراء العمليات الجراحية بالمستشفيات السعودية.

وأضاف “الغمري”، في تصريحاته أن أعداد المواطنين الذين صدر لهم باركود العمرة أو السياحة للسعودية من البوابة الإلكترونية المصرية للعمرة بلغ نحو 70 ألف حتى الأن، منذ بداية موسم العمرة في 25 نوفمبر الماضي، كما أن غالبية المواطنين الذين تقدموا لأداء مناسك العمرة حتى الأن اختاروا البرامج الاقتصادية نظرا لجودة خدماتها ومناسبة أسعارها للظروف المالية لغالبية الأسر المصرية حاليا، بحسب قوله.