الأرصاد تعلن موعد تحسن الأحوال الجوية

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أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يوم الاثنين المقبل سيشهد تحسنا في الأحوال الجوية، وعودة درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية، وقال محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة بالقاهرة ستكون 20 درجة مئوية، مع وجود فرص لسقوط الأمطار.

وأضاف مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات له، أن يوم الثلاثاء المقبل سيشهد طقسا مستقرا، بعد حالة عدم الاستقرار التي شهدتها البلاد اليومين الماضيين وتستمر لليوم السبت، مع شدة نشاط الرياح، والأتربة، وزيادة الإحساس بالبرودة، على محافظات الوجه البحري وتصل إلى القاهرة.

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ذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية، أن السحب المنخفضة والمتوسطة تظهر على السواحل الشمالية، مع توقعات بسقوط أمطار غربا اليوم السبت، الموافق 14 ديسمبر، ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت، طقس معتدل شمالًا حتى القاهرة وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار غربًا.

وتنشط الرياح على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على البحر المتوسط، ما يؤدي إلى اضطراب شديد في الملاحة البحرية، وعن حالة البحر المتوسط تكون مضطربة إلى مضطربة جدًا وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى 3 أمتار ونصف، والرياح تكون سطحية جنوبية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.