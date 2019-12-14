تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة.. نشاط للرياح وأمطار رعدية

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أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية، توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة، أيام السبت والأحد والاثنين، والتي يعرضها لكم موقع “مصر 365″، في السطور التالية.

توقعات طقس السبت

توقع الخبراء، أن يشهد السبت نشاطًا للرياح على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على البحر المتوسط، وتؤدي إلى اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية، ويسود طقس معتدل شمالاً حتى القاهرة وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلاً، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار غربًا.

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درجات الحرارة المتوقعة السبت

– السواحل الشمالية الغربية 19 14

– السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 20 14

– الوجه البحري والقاهرة 19 12

– جنوب سيناء والغردقة 23 15

– شمال الصعيد 20 09

– جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 22 12

توقعات طقس الأحد

وأعلن خبراء الأرصاد، أن يوم الأحد تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، ومناطق من الوجه البحري والقاهرة تمتد حتى شمال الصعيد، تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على السواحل الشمالية تصل لحد السيول على شمال ووسط سيناء، وتنشط الرياح على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة، وتزيد الإحساس ببرودة الطقس وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، والطقس مائل للبرودة شمالاً حتى القاهرة، وشمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلاً.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد

– السواحل الشمالية الغربية 18 14

– السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 19 13

– الوجه البحري والقاهرة 17 11

– جنوب سيناء والغردقة 23 15

– شمال الصعيد 19 11

– جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 24 12

توقعات طقس الاثنين

وأعلن خبراء هيئة الأرصاد، أن درحات الحرارة ستعود إلى معدلاتها الطبيعية يوم الاثنين، وتهدأ الرياح، وتنحصر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال سيناء تمتد إلى مناطق من الوجه البحري، ويسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتنشط رياح معتدلة على خليج السويس والبحر الأحمر .

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين

– السواحل الشمالية الغربية 18 14

– السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 18 13

– الوجه البحري والقاهرة 17 11

– جنوب سيناء والغردقة 23 14

– شمال الصعيد 19 10

– جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 24 12

وذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية، أن السحب المنخفضة والمتوسطة تظهر على السواحل الشمالية، مع توقعات بسقوط أمطار غربا اليوم السبت، الموافق 14 ديسمبر، ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت، طقس معتدل شمالًا حتى القاهرة وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار غربًا.

وتنشط الرياح على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على البحر المتوسط، ما يؤدي إلى اضطراب شديد في الملاحة البحرية، وعن حالة البحر المتوسط تكون مضطربة إلى مضطربة جدًا وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى 3 أمتار ونصف، والرياح تكون سطحية جنوبية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.