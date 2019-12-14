إتاحة مقر جديد لأعمال التوثيق بالشهر العقاري في مدينة 6 أكتوبر

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قال رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر المهندس شريف الشربينى، إنه تم إتاحة مقر جديد يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالجيزة، داخل مقر جهاز المدينة، وأعلن أنه سيتم من خلاله أعمال التوثيق المختلفة للتسهيل على المواطنين، والعمل على القضاء على طوابير الانتظار.

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة السادس من أكتوبر، في بيان له، أن مساحة مقر التوثيق الجديد، تبلغ (٤٠٠م2)، وله مدخل خاص وأماكن لانتظار السيارات، في إطار خطة التسهيل على المواطنين المترددين على المركز التكنولوجي بالجهاز لاستكمال جميع الخدمات الخاصة بمعاملاتهم بالمدينة، وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم ٢٧ لعام ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية، لإنشاء مأمورية شهر عقاري بمدينة 6 أكتوبر، خاصة بعملاء هيئة المجتمعات العمرانية، وجهاز المدينة فقط.

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وقال “الشربيني”، في بيانه، أن المقر الجديد سيضم 4 غرف خاصة بالتوثيق بمبنى المركز التكنولوچي لخدمة المواطنين بالدور الأول بمساحة (56م2)، لتقليل التكدس ولتوفير الوقت، لإنجاز أكبر قدر ممكن من الطلبات والخدمات المقدمة.