تنفيذ أعمال الخط الرابع لمترو الأنفاق يناير المقبل

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قال اللواء عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إنه سيتم بدء تنفيذ أعمال الخط الرابع لمترو الأنفاق مع حلول شهر يناير المقبل، لتخفيف الزحام المروري عن مدينة القاهرة الكبرى، مشيرا إلى أن وزارة النقل تعاقدت الاسبوع الماضي مع شركة هرنكنشت الألمانية لتدبير 4 ماكينات حفر لتنفيذ المشروع.

وأضاف رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أنه يتم حاليا تنفيذ التحويلات الخاصة بالمترو في شارع الهرم، فتبدأ أعمال الحفر من محطة «حي الأشجار» مروراً بالطريق الدائري، نزولاً إلى «ميدان الرماية» و«شارع الهرم» حتى نهايته، ليصل إلى محطة الجيزة للربط مع الخط الثاني «شبرا الخيمة – المنيب»، ثم يمر عبر النيل، ليصل مدينة «الفسطاط»، ويتم الربط مع الخط الأول «المرج – حلوان» عند محطة الملك الصالح.

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ويمتد الخط الرابع للمترو بطول 42 كم، ويشمل 40 محطة نفقية وسطحية، ومقسم إلى مرحلتين، إحداهما بطول 19 كم، ويضم 17 محطة، والمرحلة الثانية بطول 23 كم، وتضم 21 محطة، لافتا إلى أن المرحلة الأولى تشمل محطات (حدائق الأشجار، وحدائق الأهرام، والنصر، والمتحف الكبير، وميدان الرماية، والأهرام، والمريوطية، والعريش، والمطبعة، والطالبية، ومدكور، والمساحة، والجيزة)، وسيتم تنفيذه من خلال شركات مصرية يابانية.

وكانت وزارتا النقل والاستثمار والتعاون الدولي، عقدتا اجتماعا مشتركا الأسبوع الماضي، مع وفد من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي “جايكا”، بحضور السفير ماساكي نوكي، سفير دولة اليابان لدى القاهرة، وفريق عمل الوزارتين، وذلك لمتابعة كافة الاجراءات التعاقدية الخاصة بالخط الرابع لمترو الأنفاق.