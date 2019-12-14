الأرصاد تحذر من طقس غدا الأحد.. أمطار غزيرة ورياح محملة بالأتربة

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حذر خبراء هيئة الأرصاد الجوية من طقس غدا الأحد، وسط توقعات بسقوط الأمطار، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، وتكون الأمطار، غزيرة على السواحل الشمالية ومدن القناة، وتصل للسيول بشمال ووسط سيناء، تكون الأمطار متوسطة الشدة بمحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، مع نشاط للرياح المحملة بالأتربة، مما يزيد من الإحساس بالبرودة.

وناشدت الأرصاد الجوية، المواطنين بارتداء الملابس الشتوية وتجنب الأنشطة البحرية على المتوسط، وتوخي الحذر على الطرق خلال القيادة، خاصة القريبة من المسطحات المائية أو الطرق الزراعية بسبب حجب الشبورة المائية للرؤية في الصباح، كما ناشدت المسؤولين اتخاذ التدابير اللازمة لحمايه الأرواح والممتلكات.

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كما توقع الخبراء أن تنشط الرياح على البحر المتوسط، وتؤدي إلى اضطراب شديد في الملاحة البحرية، ويصاحب ذلك انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، عن المعدل الطبيعي بقيم تتراوح ما بين 3 لـ 4 درجات على شمال البلاد، ليكون الطقس مائلا للبرودة شمالا حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة بالقاهرة الكبرى، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة، كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، ويصاحب ذلك انخفاضا ملحوظا ومؤقتا في درجات الحرارة.

ومن المتوقع أن تعود درجات الحرارة لطبيعتها وتتحسن أحوال الطقس بداية من بعد غدا الاثنين، وتتراوح درجات الحرارة، على الوجه البحري والقاهرة ما بين 16 إلى 17، وعلى السواحل الشمالية ما بين 17 إلى 18، وعلى شمال الصعيد ما بين 17 إلى 18، وعلى جنوب سيناء ما بين 22 إلى 23، وعلى جنوب الصعيد ما بين 22 إلى 23.

وذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية، أن السحب المنخفضة والمتوسطة تظهر على السواحل الشمالية، مع توقعات بسقوط أمطار غربا اليوم السبت، الموافق 14 ديسمبر، ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت، طقس معتدل شمالًا حتى القاهرة وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار غربًا.

وتنشط الرياح على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على البحر المتوسط، ما يؤدي إلى اضطراب شديد في الملاحة البحرية، وعن حالة البحر المتوسط تكون مضطربة إلى مضطربة جدًا وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى 3 أمتار ونصف، والرياح تكون سطحية جنوبية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.