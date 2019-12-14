مصاب حادث تذكرة قطار طنطا: “مش هسيب حق صاحبي”

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أكد أحمد سمير، المصاب في الواقعة المعروفة إعلاميا بتذكرة قطار طنطا، إنه لن يتنازل عن حقه وحق صديقه الذي قفز من القطار ومات، وسيطالب من المحكمة توقيع أقصى عقوبة على المتهم، متابعا: “علشان صاحبي يتنام مرتاح في قبره”.

ووصل محكمة جنايات طنطا منذ قليل كمسري قطار رقم 934 الإسكندرية – الأقصر، في أولى جلسات محاكمته والمتهم في قصية وفاة راكب وإصابة آخر وقفزهما من القطار لعدم دفعهما ثمن التذكرة، وشهد محيط مجمع محاكم طنطا تشديدات أمنية مكثقة، تزامنا مع أولى جلسات محاكمة الكمسري مجدي همام، وسط حضور أسر الضحايا.

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وكانت أسرة ضحية محمد عيد، وأسرة المصاب أحمد سمير، وكلا سامح عاشور، نقيب المحامين، للدفاع عن نجليهما، وتضم هيئة الدفاع التي يترأسها سامح عاشور، نقيب المحامين، حسن أمين نقيب محامي جنوب القاهرة، وكمال مهنى وعبد الجواد أحمد، عضوي مجلس النقابة العامة، والمحامي محمد حسن أمين.

وبدأت الواقعة في نوفمبر الماضي، بعد تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مقطع فيديو، قالوا فيه إن رئيس القطار رقم 934 والمتجه من محافظة الإسكندرية إلى الأقصر، أجبر شابين على النزول من القطار في أثناء سيره، وذلك لأنه لا توجد تذاكر معهما، ما أسفر ذلك عن مصرع أحدهما في الحال، وإصابة الشاب الثاني بإصابات بالغة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة استقلال المجني عليهما محمد عيد، وأحمد سمير ليلة الثامن والعشرين من الشهر الجاري أكتوبر، للعربة رقم 4 من القطار رقم 934 حال توقفه بمحطة طنطا، مسافرين إلى محافظة القاهرة دون تذكرة أو تصريح؛ ولذلك استوقفهما الكمسري بعد منتصف تلك الليلة، ولعلمه بعدم امتلاكهما ما يكفي لثمن التذكرة والغرامة؛ فتح باب القطار وخيرهما بين الدفع أو تقديم بطاقتَي تحقيق شخصيتهما لتحرير محضر بالواقعة أو النزول من القطار.

وانكر المتهم بعدما أمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره، الاتهام المنسوب إليه وادعى أن القطار توقف ثم بدأ السير قبل قفز المجني عليهما بسرعة منخفضة وأنه حاول منعهما من ذلك، وتبين للنيابة العامة التي انتقلت إلى مسرح الواقعة أنها وقعت منطقة مهجورة معتمة “محطة دفرة القديمة” وناظرت جثمان المتوفى، إذ تبين انفصال رأسه عن جسده.