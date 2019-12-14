إخماد حريق بمصنع سجاد في العاشر من رمضان

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شب اليوم السبت، حريق بمصنع للسجاد في المنطقة الصناعية الثالثة، التابعة لقسم شرطة أول العاشر من رمضان، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، دون وقوع خسائر بشرية.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمصنع للسجاد، بالمنطقة الصناعية الثالثة، بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، ودفعت قوات الحماية المدنية، برئاسة المقدم عبدالحميد أبوفول، رئيس قسم الحماية المدنية بالعاشر من رمضان، بست سيارات إطفاء تمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها.

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وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد النيرات التي التهمت محتويات المصنع، دون وقوع إصابات بشرية، أو خسائر في الأرواح، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، لبدء التحقيقات من قبل النيابة، ومعرفة سبب الحريق.