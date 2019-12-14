مزاد علني لبيع سيارات وبضائع جمارك بورسعيد.. إليك التفاصيل

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تنظم الهيئة العامة للخدمات الحكومية، مزاد علني لبيع السيارات وبضائع جمارك بورسعيد ودمياط، الأربعاء الموافق 25 ديسمبر الجاري، ونشرت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، تفاصيل المزاد وأنواع السيارات والبضائع، على صفحتها الخاصة، والتي يعرضها موقع “مصر 365″، في السطور التالية.

مزاد لبيع سيارات وجمارك بورسعيد

تعقد جلسة المزاد بقاعة النادي المصري القاهري بمنطقة عين الصيرة، بجوار حديقة الفسطاط الساعة 12 ظهرًا، وتطلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية في 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي الدقي.

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ويدفع المتقدم 10 آلاف جنيه تأمين دخول المزاد، ويكون البيع من دون عمولة والمعاينة أساس البيع، ويُعد شراء كراسة الشروط شرطا من شروط دخول المزاد، وأن تكون بصحبة المتزايد وقت دخول قاعه المزاد، وتطلب البطاقة الضريبية من الخاضعين لها، ويسدد 30% فور رسو المزاد، وباقي الثمن خلال 15 يوما، ويكون البيع طبقًا للشروط المدونة بكراسة المواصفات

سيارات جمارك بورسعيد ودمياط

تضم سيارات صالون ماركات “هيونداي ، كيا، ميتسوبيشي، أودي”.

بضائع جمارك بورسعيد ودمياط

وتضم ملابس متنوعة، لمبات كهربائية، أدوات مائدة، أدوات مكتبية، مستحضرات وأدوات تجميل، أحذية، لعب أطفال، أجهزة كهربائية، أجهزة كمبيوتر ولوازمها، أقمشة، آثاث، هواتف محمولة، قطع غيار سيارات، ماكينة عد نقدية، ألواح رخام أشكال مختلفة، أجهزة رياضية،ماكينات تصوير.