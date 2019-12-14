طقس غدا الأحد ودرجات الحرارة المتوقعة.. العظمى بالقاهرة 17

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تنشر بوابة “مصر 365″، توقعات خبراء الأرصاد الجوية، حول طقس غدا الأحد، ودرجات الحرارة المتوقعة في القاهرة والمحافظات، وعدد من المدن والعواصم، في السطور التالية، بحسب توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية.

توقعات طقس غدا الأحد

حذر خبراء هيئة الأرصاد الجوية من طقس غدا الأحد، وسط توقعات بسقوط الأمطار، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، وتكون الأمطار، غزيرة على السواحل الشمالية ومدن القناة، وتصل للسيول بشمال ووسط سيناء، تكون الأمطار متوسطة الشدة بمحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، مع نشاط للرياح المحملة بالأتربة، مما يزيد من الإحساس بالبرودة.

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وناشدت الأرصاد الجوية، المواطنين بارتداء الملابس الشتوية وتجنب الأنشطة البحرية على المتوسط، وتوخي الحذر على الطرق خلال القيادة، خاصة القريبة من المسطحات المائية أو الطرق الزراعية بسبب حجب الشبورة المائية للرؤية في الصباح، كما ناشدت المسؤولين اتخاذ التدابير اللازمة لحمايه الأرواح والممتلكات.

كما توقع الخبراء أن تنشط الرياح على البحر المتوسط، وتؤدي إلى اضطراب شديد في الملاحة البحرية، ويصاحب ذلك انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، عن المعدل الطبيعي بقيم تتراوح ما بين 3 لـ 4 درجات على شمال البلاد، ليكون الطقس مائلا للبرودة شمالا حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة بالقاهرة الكبرى، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة، كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، ويصاحب ذلك انخفاضا ملحوظا ومؤقتا في درجات الحرارة.

ومن المتوقع أن تعود درجات الحرارة لطبيعتها وتتحسن أحوال الطقس بداية من بعد غدا الاثنين، وفي السطور التالية، نعرض درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة والمحافظات، وعدد من المدن والعواصم.

درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة والمحافظات

الصغرى العظمى

القاهرة 12 17

شبين الكوم 11 17

طنطا 11 17

دمنهور 11 18

الإسكندرية 12 18

بلطيم 11 18

مطروح 10 17

السلوم 08 17

سيوة 05 18

بورسعيد 12 18

دمياط 13 18

الزقازيق 11 18

الإسماعيلية 11 18

السويس 12 17

العريش 11 17

رفح 10 16

رأس سدر 10 18

نخل 03 17

نويبع 15 20

طابا 09 18

كاترين 03 11

الطور 13 22

شرم الشيخ 15 23

الغردقة 13 23

مرسى علم 12 23

الفيوم 10 18

بني سويف 09 18

المنيا 08 19

أسيوط 07 20

سوهاج 10 20

قنا 11 21

الأقصر 10 22

أسوان 12 22

أبو سمبل 11 22

الوادي الجديد 07 21

شلاتين 17 25

أبو رماد 17 25

حلايب 19 23

رأس حدربة 20 23

درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 20 31

المدينة 11 27

الرياض 16 23

المنامة 21 23

أبو ظبي 21 27

الدوحة 21 24

الكويت 15 21

دمشق 05 14

بيروت 13 20

عمان 03 13

القدس 06 14

غزة 11 20

بغداد 11 20

مسقط 22 27

صنعاء 08 24

الخرطوم 16 32

طرابلس 13 20

تونس 11 21

الجزائر 12 18

الرباط 10 19

نواكشوط 17 30