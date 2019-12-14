العثور على تمثال ملكي على شكل أبو الهول في المنيا

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وجدت البعثة الأثرية المصرية اليوم السبت، تمثال ملكي صغير الحجم علي شكل “أبو الهول”، أثناء أعمال المسح بمنطقة كوم اللولي بجبانة آثار تونا الجبل في مركز ملوي بمحافظة المنيا، ويبلغ ارتفاعه بالقاعدة 35 سم وعرضه 55 سم، ذو ملامح وتفاصيل وجه واضحة.

كما عثرت البعثة، برئاسة سيد عبد المالك عبد الحميد كبير مفتشي أثار ملوي، علي مجموعات من التمائم للمعبود “باستت” مصنوعة من الفيانس الأزرق علي شكلك قطط وأوستراكات من الفخار وأواني فخارية مختلفة الأشكال والأحجام وقنينة من الألباستر، وجري تسليم ما تم اكتشافه للآثار، وتستمر أعمال المسح والتنقيب الأثري لمعرفة سبب وجود هذا التمثال في هذه المنطقة الأثرية.

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يذكر أنه خلال الـ3 أعوام السابقة، عثر بمنطقة تونا الجبل علي وادي للمومياوات ومجموعة كبيرة من مقابر وآبار للدفن ضمت العديد من التوابيت الحجرية والخشبية في حالة جيدة من الحفظ.