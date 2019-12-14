أخ يقتل شقيقه في قنا بـ”سكينة المطبخ”

Advertisements

شهدت مدينة قنا اليوم السبت، واقعة مؤسفة، فقتل أخ شقيقه بعدة طعنات، مستخدما سكين المطبخ، اليوم السبت، بمنطقة السوق الفوقاني، وتحركت قوة أمنية بقيادة الرائد محمد المغربي، رئيس مباحث بندر قنا، إلى مكان الواقعة، لإتخاذ الإجراءات اللازمة.

نقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام، وتحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.

Advertisements

تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من قسم بندر قنا، يفيد بمقتل أحمد سليمان حمزة سليمان، 29عامًا، على يد شقيقه الأصغر كريم، 26 عامًا، بعدة طعنات بسكين، في منطقة السوق الفوقاني بمدينة قنا.