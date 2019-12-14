الأرصاد: طقس الغد مضطرب وتوقعات بسقوط أمطار غزيرة

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أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تشهد البلاد غدًا حالة من عدا الاستقرار، نتيجة تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلى الأنحاء.

وقال أشرف صابر، رئيس هيئة الأرصاد، إن اضطرابات الطقس تتمثل في سقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية ومدن القناة، وتصل إلى حد السيول على شمال ووسط سيناء بنهاية يوم الاثنين الموافق 16 ديسمبر الحالي.

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وأضاف “صابر” في تصريحات صحفية أن محافظات الوجه البحري والقاهرة ومناطق من شمال الصعيد ستشهد أمطار متوسطة الشدة غدًا الأحد، كما يصاحب ذلك نشاط للرياح على معظم المحافظات، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق شرق البلاد ومناطق من الوجه البحري حتى شمال الصعيد.

وتابع رئيس هيئة الأرصاد، أن حالة الرياح ستزيد من إحساسنا ببرودة الطقس، حيث ستنشط على البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب شديد في الملاحة البحرية، فضلًا عن درجات الحرارة التي ستنخفض انخفاضًا محلوظًا عن معدلاتها الطبيعية بقيم تتراوح بين 4 إلى 5 درجات على شمال البلاد.

وقال “صابر” أنه يسود طقس مائل للبرودة شمالًا حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا، ومن المنتظر أن تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية اعتبارًا من يوم الاثنين.

وعن درجات الحرارة المتوقعة ليوم الأحد أوضح “صابر” أنها تتراوح على القاهرة والوجه البحري من 16-17 والسواحل الشمالية من 17 إلى 18، وشمال الصعيد من 17 -18، وجنوب الصعيد من 22-23، وجنوب سيناء من 22-23.

وناشد رئيس هيئة الأرصاد بضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خاصة في الأماكن المفتوحة، وتناول الأكلات والمشروبات الدافئة، والإكثار من الخضروات والفواكه والعصائر الطازجة، وعدم التعرض للأماكن المكشوفة بقدر الإمكان، تجنبًا للرياح والأتربة.