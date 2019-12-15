تمساح كبير يتسبب في إثارة الذعر بين أهالي 6 أكتوبر

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تسبب ظهور تمساح كبير في إثارة الذعر بين المواطنين بمنطقة الحي السابع بمدينة 6 أكتوبر، وجرى إخطار الأجهزة الأمنية والطب البيطري بالواقعة.

وتلقت مباحث قسم شرطة أول أكتوبر بلاغًا من الأهالي بالمجاورة الثانية بالحي السابع، يفيد ظهور تمساح بأحد الشوارع، وبعد الانتقال والفحص تبين وجود تمساح يبلغ طوله نحو متر، وتم إبلاغ هيئة الطب البيطري، كما تم وضع التمساح بداخل قفص حديدي حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تداولوا مقطع فيديو مدته 30 ثانية يتضمن محاولة مجموعة من شباب مدينة 6 أكتوبر الإمساك بتمساح يتجول بالشارع.

وقالت هند حمدي ملتقطة الصور، إنها فوجئت بتجمع كبير لبعض الأهالي أثناء مرورها في الشارع، وعند اقترابها اكتشفت وجود تمساح.