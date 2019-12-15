الأرصاد الجوية تكشف أماكن سقوط الأمطار غداً وتعلن تفاصيل حالة طقس الاثنين

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أعلنت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس غدا الإثنين، تعود فيه درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام مع هدوء في سرعات الرياح، موضحة أن هناك انحصارا لفرص سقوط أمطار، وستكون متوسطة على السواحل الشمالية وشمال سيناء، وقد تمتد إلى مناطق من الوجه البحري، مع العلم أن هناك اعتدالا في الطقس على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وأضافت شاكر، في تصريحات صحفية، أن الطقس دافئ على جنوب الصعيد، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس.

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وأشارت إلى متوسط درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري 20 درجة، وعلى السواحل الشمالية 21، وعلى شمال الصعيد 21، وعلى جنوب الصعيد 22، وعلى جنوب سيناء 21 درجة مئوية.

ووجهت نصائح للمواطنين، بشأن ضرورة ارتداء الملابس الشتوية في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، ومتابعة النشرات الجوية باستمرار، وعلى السائقين القيادة بهدوء في الشبورة المائية صباحا وخاصة على الطرق السريعة والزراعية نظرا لتكون الشبورة المائية الكثيفة على بعض المناطق، وضرورة اتباع تعليمات المرور، وترك مسافات أمان بين السيارة والأخرى.

فيما يسود غدًا الاثنين، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.