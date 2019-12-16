درجات الحرارة اليوم الاثنين 16/12/2019 في مصر والدول العربية

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قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس غدا الإثنين، تعود فيه درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام مع هدوء في سرعات الرياح، موضحة أن هناك انحصارا لفرص سقوط أمطار، وستكون متوسطة على السواحل الشمالية وشمال سيناء، وقد تمتد إلى مناطق من الوجه البحري، مع العلم أن هناك اعتدالا في الطقس على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وأضافت شاكر، في تصريحات صحفية، أن الطقس دافئ على جنوب الصعيد، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس.

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وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية شرقية تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر.

ووجهت نصائح للمواطنين، بشأن ضرورة ارتداء الملابس الشتوية في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، ومتابعة النشرات الجوية باستمرار، وعلى السائقين القيادة بهدوء في الشبورة المائية صباحا وخاصة على الطرق السريعة والزراعية نظرا لتكون الشبورة المائية الكثيفة على بعض المناطق، وضرورة اتباع تعليمات المرور، وترك مسافات أمان بين السيارة والأخرى.

وفي السطور التالية، نعرض درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين بالقاهرة والمحافظات، وعدد من الدول والعواصم.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين بالقاهرة والمحافظات

الصغرى العظمى

القاهرة 12 20

طنطا 11 20

الإسكندرية 12 22

مطروح 11 21

دمياط 12 21

الإسماعيلية 13 20

السويس 13 20

العريش 10 21

رأس سدر 16 20

نويبع 13 20

طابا 10 20

الطور 11 20

شرم الشيخ 15 21

الغردقة 14 22

سوهاج 10 21

قنا 11 22

الأقصر 10 22

أسوان 12 22

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 19 28

المدينة المنورة 11 22

الرياض 12 22

المنامة 19 24

أبو ظبي 22 29

الكويت 12 23

القدس 06 14

غزة 11 20

بغداد 09 18

الخرطوم 15 30

تونس 14 23

طرابلس 13 23

الجزائر 13 20

الرباط 09 19

نواكشوط 17 27