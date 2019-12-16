بالصور.. إقامة “Ignite Event” للمرة الثالثة في المنوفية

Advertisements

أقيم للمرة الثالثة Ignite Event والمنظم من قبل الفرع الطلابي لـ IEEE في المنوفية، والذي أقيم هذا العام على شكل Summit واستمر لمدة أربعة أيام بالعديد من الكليات بجامعة المنوفية.

وتهدف الفعالية، لتقديم مجالات مختلفة في دراسة الهندسة من قبل مهندسين متخصصين بخبرات عالية، من خلال مجموعات عمل، لمساعدة الطلبة على تحديد مجال عملهم في المستقبل، وخصصت الفعالية هذا العام جزء كبير منها بمجال الهندسة الطبية.

Advertisements

وأقيم اليوم الأول للفعاليات بكلية العلوم الطبية التطبيقية، بمجال الهندسة الطبية، وقدم المهندس أحمد السداوي مناقشة ومحاضرة حول العلاقة بين الهندسة الطبية والأجهزة الطبية والمواصفات الخاصة بها، كما قدم المهندس عبد السلام الحدودي شرح للمنظار وأهميته وطريقة استخدامه وتشغيله أيضا.

وقدم المهندس هاني الطنطاوي مناقشة حول “الميديكال”، وأوضح العديد من التعريفات والفرق بين “الماركيتنج”، و”السيلز”، كما قدم المهندس محمد العجمي شرح لجهاز الـultra sound. واستخدماته الكتيرة، وأوضح أنه من أهم طرق التشخيص، والذي يتمتع بالعديد من المميزات.

وقدم أندرو سعد الطالب في كلية طب شبين الكوم، مناقشة حول الشركات الناشئة تحت عنوان “Health tag”، والتي تهدف لحفظ التاريخ المرضي للمواطنين عن طريق نظام متكامل يسهل الوصول إليه، و مراجعة التاريخ المرضي للمريض في حالات الطوارئ.

وأقيم اليوم الثاني بكلية الهندسة الإلكترونية في منوف، وشمل مجالات السوفت وير، والاتصالات، وقدم المهندس وليد الصافوري مناقشة حول شبكات الجيل الخامس، ومستقبل هندسة الاتصالات في مصر، وفرص العمل الحالية، كما قدم المهندس إبراهيم بدران مناقشة حول الذكاء الاصطناعي، والتطورات بهذا المجال.

وقدم المهندس أيمن بزارع مناقشة بمجال الـ Embedded Systems، وتحدث عن خبرته في هذا المجال التي تزيد عن ١٥ عاما، و كيف ساهم في تأسيس شركة في هذا المجال بعدما عمل في كبرى شركات العالم، وحضر الفعاليات المهندس هاني بركات مدير قسم الهندسة بشركة في “فيسبوك”، وتحدث عن كيفية عمل الشركات الكبري مثل أمازون وفيسبوك ومايكروسوفت وغيرها، وحول الخطوات التي يجب اتخاذها للوصول للعمل بتلك الشركات الكبرى.

ومن المقرر أن تقام العديد من الفعاليات تحت اسم Ignite Summit علي مدار السنة، بجانب الحدث الرئيسي السنوي.