وزارة الأوقاف تطرح مسابقة الإمام المثالي.. تعرف على التفاصيل

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فتحت وزارة الأوقاف المصرية، باب الترشيح لمسابقة الإمام المثالي على مستوى الجمهورية لعام 2019، لترشح كل مديرية (أ) أفضل إمامين بها علميًّا ومهنيًّا بخطاب رسمي مشفوع بمبررات الترشيح، وترشح كل مديرية (ب) إمامًا بذات الضوابط والطريقة، ويرشح أيضا رئيس القطاع الديني إمامين، ورئيس قطاع المديريات إمامين، ووكيل الوزارة لشئون الدعوة إمامًا، ووكيل الوزارة لشئون المساجد والقرآن الكريم إمامًا، بذات الضوابط والطريقة، وتجرى الامتحانات بين المرشحين تحريريًّا وشفويًّا، وستكون التصفية النهائية علنية بحضور ورئاسة معالي الوزير شخصيًّا، وفقا للوزارة.

ويمنح الإمام المثالي شهادة تقدير ومكافأة قدرها 50 ألف جنيه، كما سيتم منح مدير المديرية التي يفوز منها الإمام شهادة تقدير ومكافأة قدرها 3 آلاف جنيه لحسن اختياره، وفي السطور التالية، يعرض موقع “مصر 365″، تفاصيل المسابقة، وشروط التقدم.

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شروط التقدم لمسابقة الإمام المثالي

يشترط للتقدم بمسابقة الإمام المثالي، موافقة الإمام المرشح كتابة على الترشيح وإقراره بالالتزام بحضور الامتحانات وعدم التخلف عنها، كما يشترط أن تصل الترشيحات إلى رئيس القطاع الديني مشفوعة بمبررات الترشيح في موعد أقصاه الخميس الموافق 19 ديسمبر الجارس، وأن يكون الإمام مسكنًا على مسجد وغير منتدب لأي عمل إداري بالوزارة أو المديرية أو الإدارة.

وترشح كل مديرية: الإمام المثالي، الموظف الإداري المثالي، مقيم الشعائر أو المؤذن المثالي، والعامل أو الحرفي المثالي (سائق، فني، عامل مسجد، عامل أمن، وخلافه)، وترشح هيئة الأوقاف المصرية ثلاثة موظفين، ويرشح ديوان عام الوزارة ثلاثة موظفين، ويرشح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية موظفًا أو موظفة وكذلك مستشفى الدعاة.

ويشترط ألا يكون الموظف قد وقع عليه أي جزاء أو حول إلى التحقيق آخر خمس سنوات، وأن يتم ذكر مبررات الترشيح، وذلك في موعد أقصاه عشرة أيام من اليوم الاثنين الموافق 16 ديسمبر، على أن ترسل الترشيحات على مكتب فضيلة الشيخ محمد عبد الرازق عمر رئيس القطاع الديني بالوزارة.