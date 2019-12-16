قطع المياه غدا الثلاثاء 8 ساعات عن تلك المناطق

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ذكرت شركة مياه الشرب بالقاهرة، في بيان لها قطع المياه عن عدة مناطق، لمدة 8 ساعات غدا الثلاثاء، لأعمال الصيانة، وأعلنت الشركة في بيانها، أن المناطق التي ستشهد انقطاعا للمياه، هي: (دار السعادي بالزيتون – ميدان ألماظة ومتفرعاته – شارع الحجاز ومتفرعاته – خلف نادي النصر – ميدان صلاح الدين ومتفرعاته – بعض الشوارع المتفرعة من شارع أبوبكر الصديق – منطقة هليوبوليس).

وأضافت الشركة، أن قطع الخدمة سيستمر 8 ساعات بدءًا من الساعة الـ10 صباح غدِ الثلاثاء 17 ديسمبر وحتى الساعة الـ6 من مساء نفي اليوم، مشيرة إلى أن قطع الخدمة يأتي بسبب أعمال اللحام بين الخط الجديد 600 مم، والخط القديم 800 مم، القادم من محطة مياه الأميرية، وذلك لإلغاء الخطوط القديمة والمتهالكة المتعارضة مع أعمال الكباري وتطوير الطرق بنطاق شارع أبوبكر الصديق بمصر الجديدة.

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ودبّرت الشركة سيارات مياه صالحة للشرب موجودة بالمناطق المتأثرة، وحال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.