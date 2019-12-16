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تقدم شركة المصرية للاتصالات العديد من الخدمات لعملائها، ومنها سداد فاتورة التليفون الأرضي إلكترونيا عبر الموقع الرسمي للشركة، وفي السطور التالية، يعرض موقع “مصر 365″، خطوات سداد الفاتورة إلكترونيا.

خطوات سداد فاتورة التليفون الأرضي إلكترونيا

الخطوة الأولى هي الدخول على موقع الشركة، عبرالرابط shorturl.at/oqBL6، ثم إدخال كود المنطقة، ورقم التليفون الأرضي، والضغط على “اظهر الفواتير”، فتظهر الفواتير التي لم يتم دفعها وقيمتها، وعقب ذلك يجب الضغط على “أختر للسداد”.

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ثم اختيار “ادفع”، لتظهر صفحة أخرى لاستكمال عملية الدفع، فيتم إضافة البريد الإلكتروني، ثم الضغط على “سدد”، واختيار طريقة الدفع الأفضل لك، سواء بـ”الفيزا أو الماستر كارد”، وهي آخر خطوة لاستكمال سداد الفاتورة إلكترونيًا بنجاح.