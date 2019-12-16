السيسي: علينا الاستفادة من ثورة الذكاء الاصطناعي

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أن ثورة الذكاء الاصطناعي قادمة لا محال، ويجب ألا نتركها ثؤتر سلبا علينا، وعليما الاستفادة منها، والاستعداد لها جيدا، مشيرا إلى أن هناك مليارات يتم إنفاقها على التعليم والأبحاث العلمية، والتي تأتي لخدمة مصالح الدول التي تنتج هذه العلوم.

وأضاف الرئيس خلال حديثه بجلسة “الذكاء الاصطناعي والبشر.. من المتحكم؟”، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم بنسخته الثالثة، أن القيم التي يتحدث عنها العلماء أثناء التجارب الصناعية للوصول للمنتج النهائي، يخضع دائما لقرار القيادة السياسية للاستفادة بها لصالح بلادهم.

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وقال السيسي، إن القوانين والمبادئ خاضعة لمصالح الأمن القومي ورؤى القيادات السياسية العليا للدول، كما أن الذكاء الاصطناعي سيقضي على الفساد البشري، متابعا: “انتبهنا في مصر في الإصلاح الإداري اللي بنعمله، لفكرة الميكنة والذكاء الاصطناعي، ومن السنة الجاية الحكومة المصرية هتتنقل من العاصمة القديمة للعاصمة الجديدة، لكن بأنظمة حديثة لتقليل الخطأ البشري والوقت، وتقديم خدمة متميزة”.

واستكمل الرئيس: “الفساد اللي أقصده مش الاستيلاء على الأموال، لكن فساد الأداء، الذكاء الاصطناعي ساعدنا على وصول الدعم لمستحقيه وأزلنا 2 مليون بطاقة من غير المستحقين، وهو ما ينطبق على إجراءات الضرائب والجمارك”.

ويقام منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، بمدينة شرم الشيخ، وانطلقت النسخة الأولى من المنتدى في عام 2017، بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 بمشاركة أكثر من 5 آلاف من شباب العالم، وتنطلق نسخة هذا العام في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، وتتضمن مناقشة ثرية حول قضايا الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل (Block-Chain) والذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة، والفن والسينما، إضافة إلى نموذج محاكاة للاتحاد من أجل دول المتوسط.