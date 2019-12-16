محافظ الجيزة يعلن وقف إصدار تصاريح سير مركبات الـ”توك توك”

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أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وقف استخراج تصاريح السير الصادرة من المحافظة لمركبات التوك توك، وأصدر “راشد”، كتابا دوريا وجّه فيه الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بإيقاف تصاريح السير الصادرة منها لتسيير مركبات التوك توك، على أن تكون الجهة الوحيدة المنوطة بترخيص مركبات التوك توك هي الإدارة العامة للمرور.

وقال محافظ الجيزة في تصريحات له، أن القرار جاء، بعدما وجد تعدد الجهات المصدرة لتراخيص التوك توك، وذلك لحسن سير العمل وانتظامه بما يعود بالمنفعة على الصالح العام.

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يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كان قد عقد اجتماعًا ضم كلا من وزير المالية و وزير التنمية المحلية، واللواء ألبير زكي، بالإدارة العامة للمرور، ومسؤولو الجهات المعنية، للبدء في برنامج استبدال وإحلال “التوك توك” بسيارات آمنة ومُرخصة.

وخلال الاجتماع ذكر رئيس الوزراء أن عصر استخدام التوك توك سوف ينتهي قريبا، وقال “سينتهي استخدامه ويتحول لخردة”، يؤكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة ستشتري التوك توك من الملاك وتخصم ثمنه من سعر سيارة توفرها بقرض ميسر لتحل السيارة محل التوك توك وده شيء شبيه بمشروع التاكسي الأبيض، ومشروع استبدال الميكروباصات التي تعمل بالسولار”.

وأكد وزير المالية موافقته على البدء في هذا البرنامج لما له من آثار إيجابية، مشيرًا إلى أن هناك وحدة بالفعل بالوزارة تولت مشروع إدارة التاكسي سابقًا، ومستعدة لبدء تنفيذ هذا البرنامج.