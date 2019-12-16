بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص بانفجار جسم غريب في قنا

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وقع قبل قليل اليوم الاثنين، انفجار جسم غريب، بقرية السعادوة بجزيرة الدوم، التابعة لمركز أبوتشت، شمالى قنا، خلال إشعال الضحايا لبعض الأخشاب بهدف التدفئة من برودة الطقس، وكشفت تحريات اللواء محمد ضبش مدير المباحث الجنائية قيام أحد الاشخاص بالعثور على طلقة من مخلفات الحرب وقام بالضغط عليها بقطعة خشبية مما أدى لانفجارها واصابته و4 آخرين بإصابات متفرقة.

وانتقلت قوة من الدفاع المدنى والحريق وتبين أن الجسم من مخلفات الحرب وتم نقل المصابين لمستشفى أبوتشت لتلقى العلاج وتحرر محضر بالواقعة لإحالته للنيابة العامة.

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وأعلن مصدر أمني، أسماء المصابين، وهم كل من، آدم عز الدين، وتركي حامد محمد، وهناء علي محمد، وعطار علي محمد، وذلك جراء الحريق الذي نتج عن الانفجار الهائل داخل القرية، لافتًا إلى أنه تم نقل المصابين لمستشفى قنا العام، لتلقي العلاج اللازم، وجميعهم من أسرة واحدة.

وعلى الجانب الآخر، دفع مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور خالد يوسف، بسيارات إسعاف لنقل المصابين لمستشفيات قنا، وانتقلت قوة أمنية إلى مقر البلاغ، لكشف ملابسات الواقعة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.