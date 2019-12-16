تسليم 16 جهازا تعويضيا و10 كراسي لذوي الاحتياجات الخاصة

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سلم اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اليوم الاثنين، 16 جهازًا تعويضيًا و10 كراسي لذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء القاهرة، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، وعدد من الجمعيات الأهلية، في إطار مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، “حياة كريمة”، تحت عنوان “قادرون باختلاف”.

وقال محافظ القاهرة، خلال حفل، أقيم لستسليم ذوي الاحتياجات الخاصة الكراسي، والأجهزة التعويضية، بحضور، محمد سيد، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، والشيخ خالد صالح، وكيل مديرية الأوقاف، وعز فرغل، رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية، ورؤساء عدد من الجعيات الأهلية، أن المجتمع المدني مشاركته هامة جدا، والممثل في الجمعيات الأهلية للأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والذي يساعد على استكماتل الخطط التنموية، وتقديم الدعم اللازم للمحتاجين، والأسر البسيطة، وذوي الاحتياجات الخاصة، كما أن محافظة القاهرة لا تتأخر عن تقديم الدعم للمحتاجين، بمختلف المجالات.

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وأعلن محافظ القاهرة، أنه تم تسليم 16 دراجة بخارية و45 من الكراسي المتحركة و5 أخرى تعمل بالكهرباء، كما تم منح 47 كرسيًا للأطفال الأيتام من المعاقين إلى جانب تقديم مواد غذائية ودفع مصروفات وشنط مدرسية بكامل محتوياتها وتجهيز عرائس ومستلزمات منزلية لعدد من الأسر الأولى بالرعاية، مشيرًا أن العام الجديد سيشهد تسليم 60 دراجة بخارية للمحتاجين تم الانتهاء من الإجراءات الإدارية الخاصة بها، مشيدا بالدور الاجتماعي في مصر، والذي نتج من التعاون بين أجهزة الدولة المختلفة والمجتمع الأهلي، مشيرا إلى أن المحافظة مستمرة في تقديم الدعم للمستحقين.