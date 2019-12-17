طقس اليوم الثلاثاء 17/12/2019 في مصر والدول العربية

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تيوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط أمطار خفيفة جهة الشرق، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، أما البحر الأحمر معتدل، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.

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وفي السطور التالية، نعرض درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء، في القاهرة والمحافظات، وعدد من المدن والعواصم.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء بالقاهرة والمحافظات

الصغرى العظمى

القاهرة 11 22

شبين الكوم 10 20

طنطا 11 20

دمنهور 11 21

الإسكندرية 11 21

بلطيم 11 20

مطروح 16 19

بورسعيد 12 21

دمياط 12 21

الزقازيق 12 21

الإسماعيلية 11 22

السويس 11 22

العريش 10 21

شرم الشيخ 15 23

الغردقة 14 24

مرسى علم 15 25

الفيوم 10 22

بني سويف 10 22

المنيا 09 22

أسيوط 09 23

سوهاج 10 23

قنا 11 23

الأقصر 10 23

أسوان 12 24

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 20 29

المدينة 10 22

الرياض 11 16

المنامة 18 22

أبو ظبي 21 30

الدوحة 19 21

الكويت 08 19

دمشق 01 16

بيروت 14 20

عمان 04 14

القدس 06 15

غزة 12 20

بغداد 08 18

مسقط 22 27

صنعاء 06 24

الخرطوم 16 29

طرابلس 15 22

تونس 15 20

الجزائر 10 18

الرباط 09 20

نواكشوط 16 26