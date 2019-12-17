نشرة الثلاثاء 17/12/2019.. زحام وكثافات بالقاهرة والجيزة

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شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 17 دبسمبر لعام 2019، زحاما مروريا بعدد من الشوارع والمحاور الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة مع خروح الموظفين والعمال وأيضا طلاب المدارس والجامعات، مما أدى لظهور زحاما مروريا واضحا مع الساعات الأولى للصباح، وفي السطور التالية نستعرض أبرز أماكن الزحام بالقاهرة والجيزة لتفاديها وسلك الطرق البديلة.

واستعدت الإدارة العامة للمرور، بسيارات للإغاثة والكاميرات لمراقبة حركة السيارات تحسبا لسقوط الأمطار، والاستعداد لتلقي البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية على مدار الساعة، كما سجلت شاشات غرفة علميات المرور، انتظام حركة المرور بالطرق الصحراوية، والساحلية وسط انتشار رجال الإدارة العامة للمرور.

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وشهد شارعي فيصل والهرم زحاما مروريا وكثافات، وصلت إلى ميدان الجيزة ومحيط جامعة القاهرة، كما شهد شارع البحر الأعظم شلل بحركة المرور، وصولا لمنطقة الدقي وميدان الجلاء، فيما شهد محيط ميدان التحرير زحاما بسيطا في الفترة الصباحية.

كما شهد شارع القصر العيني زحاما بسيطا في الساعات الأولى من الصباح، وصولا لميدان التحرير، وكوبري أكتوبر، كما ظهر الزحام بمحيط جامعة القاهرة مع الساعات الأولى للصباح، وصولا لشارع التحرير وميدان الدقي، وفي ميدان الجيزة ظهرت كثافات مرورية، لتظهر مجددا الكثافات المرورية ببداية كل من شارعي فيصل والهرم، كما ظهرت الكثافات أعلى دائري المرج للمتجه من نفق السلام اتجاه الزراعي ومنه إلى الأقاليم، وزحاما مروريت بشارع صلاح سالم والطيران.

وشهد الطريق الزراعي زحاما مروريا للمتجة لمنطقة شبرا والمؤسسة، وتسير السيارات بشكل متزاحم بالطريق الدائري أعلى دار السلام في الاتجاه للقادمين من الأقاليم لمحافظة القاهرة بالطريق الزراعي، وظهر الزحام في الطريق المتجه للمنيب والأوتستراد، ومنطقة التجمع الخامس، كما شهدت الحركة بالاتجاه المعاكس لتلك الطرق للمتوجه لمدينة الجيزة تباطئا في الحركة، و شهدت منطقتي البساتين وزهراء المعادي زحاما مروريا بسيطا لم يؤثر على الحركة المرورية.

كما ظهرت الكثافات المرورية بمحور صفط اللبن للمتجه من الدائرى وصولا إلى شارع السودان، وظهر الزحام أيضا بكوبرى عباس والجامعة والجيزة المعدنى، كما ظهرت الكثافات بمحيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحى بسبب أعمال إنشاء نفق ميدان النهضة، وشهد محور عرابى كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولا إلى المهندسين، وزحام بمحيط كوبرى أحمد عرابى بسبب الإصلاحات.