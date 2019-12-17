غرامة التأخير في سداد فواتير التليفون الأرضي ومواعيد استحقاقها

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تبدأ شركة المصرية للاتصالات تحصيل فاتورة التليفون الأرضي، سواء كانت شهرية أو ربع سنوية أو سنوبة، وفقا للاشتراك المتفق عليه عنج التعاقد، وتصدر الفاتورة في 15 من كل شهر للنظام الشهري، وتمنح الشركة فترة سماح تصل لأربعة أشهر لسداد الفاتورة، وعند عدم السداد بعد فترة السماح، تتحول الخدمة للاستقبال فقط، والفاتورة تفعل خدمة المكالمات الدولي ونظام باقات we.

ونظام السداد الربع السنوي السائد بين المواطنين؛ فتصدر الشركة الفاتورة كل 3 أشهر، وفي السطور التالية، يعرض لكم موقع “مصر 365″، مواعيد استحقاق فاتورة التليفون الأرضي خلال العام.

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تصدر الفاتورة في منتصف شهر يناير، وتمنح الشركة فترة سماح للمستخدمين لمدة شهر كامل دون غرامة حتى 15 فبراير من كل عام، وتصدر فاتورة التليفون الأرضي الثانية منتصف أبريل، وتمنح الشركة فترة سماح للمستخدمين لمدة شهر كامل دون غرامة حتى 15 مايو من كل عام، ووتصدر فاتورة التليفون الأرضي الثالثة منتصف شهر يوليو، وتمنح الشركة فترة سماح للمستخدمين لمدة شهر كامل دون غرامة حتى 15 أغسطس من كل عام، أما الفاتورة الأخيرة تصدر منتصف شهر أكتوبر وتمنح الشركة فترة سماح للمستخدمين لمدة شهر كامل دون غرامة حتى 15 نوفمبر من كل عام.

وتمنح الشركة مهلة شهر، وعند عدم السداد تتحول خدمة التليفون الأرضي إلى الاستقبال فقط، ولا يمكن إجراء المكالمات، وبعد شهر آخر وفي حلبة عدم السداد، ترفع الخدمة عن التايفون الأرضي بشكل مؤقت لحين الدفع، مع تراكم المصروفات الإدارية، وذلك قبل رفع الخدمة بشكل نهائي حال عدم السداد.

وغرامة تأخير السداد التي تفرضها الشركة على تأخير المشتركين عن دفع الفاتورة تكون بحد أدنى 10 جنيهات، أو بنسبة تبلغ 1.5% من قيمة الاشتراك، وذلك بداية من منتصف الشهر، “بحد أقصى 11 شهرًا من شهر بداية الرسوم الإدارية، ولا تتم إضافة رسوم بعدها”، بعد ذلك بحد أدنى 10 جنيهات.

تقدم شركة المصرية للاتصالات العديد من الخدمات لعملائها، ومنها سداد فاتورة التليفون الأرضي إلكترونيا عبر الموقع الرسمي للشركة، عن طريق الدخول على موقع الشركة، عبرالرابط shorturl.at/oqBL6، ثم إدخال كود المنطقة، ورقم التليفون الأرضي، والضغط على “اظهر الفواتير”، فتظهر الفواتير التي لم يتم دفعها وقيمتها، وعقب ذلك يجب الضغط على “أختر للسداد”.

ثم اختيار “ادفع”، لتظهر صفحة أخرى لاستكمال عملية الدفع، فيتم إضافة البريد الإلكتروني، ثم الضغط على “سدد”، واختيار طريقة الدفع الأفضل لك، سواء بـ”الفيزا أو الماستر كارد”، وهي آخر خطوة لاستكمال سداد الفاتورة إلكترونيًا بنجاح.