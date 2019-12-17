وزارة الزراعة تنجح في السيطرة على نوع جديد من الحمى القلاعية

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أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في بيان لها، أنها نجحت في السيطرة على توع جديد من أنواع الحمى القلاعية، يسمى “سات 2 ليبيا”، مشيرة إلى أنه تم تأكيدها بعد اكتشافها، والسيطرة عليها باستخدام لقاح ثلاثي العترة، والذي استخدمته الحملة القومية الثانية 2019، ضمن حملات وزارة الزراعة للتحصين ضد المرض.

وأضافت الوزارة في بيانها، أنها شنت ثلاثة حملات للتوعية والتحصين ضد المرض، بالإضافة لتحصين البؤر المصابة والمرضية، من خلال تحصين 9.2 مليون رأس ماشية، مؤكدة انخفاض عدد البؤر المرضية خلال 2019 عن الأعوام السابقة.

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وأعلنت وزارة الزراعة، انطلاق حملات قومية للوقاية من الحمى القلاعية والوادي المتصدع، في القرى والعزب والنجوع على مستوى كافة محافظات الجمهورية، بمشاركة جميع الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية، كما أن الأمصال متوافرة والحملة تشمل أيضا التسجيل والترقيم بهدف حصر التعداد الحيواني في كل الجمهورية للاستفادة منها توفير التحصينات والأعلاف اللازمة.

والحمى القلاعية هو مرض فيروسي، غير قاتل غالبًا، لكنه معدي جدا، يصيب الأبقار والخنازير، وأيضا الماعز والأغنام وحيوانات أخرى كالفيلة والفئران، والخيول لا يُصابوا بهذا المرض، ونادرا ما يصيب الإنسان.