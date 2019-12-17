الأرصاد تعلن طقس الـ48 ساعة المقبلة.. أمطار خفيفة ورياح معتدلة

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أعلنت هيئة الأرصاد الجويةـ تفاصيل طقس الـ48 ساعة المقبلة، لليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، ودرجات الحرارة المتوقعة، والتي يعرضها لكم موقع :مصر 365″، في السطور التالية، كما نشرتها هيئة الأرصاد الجوية بصفحتها الخاصة.

توقعات طقس اليوم الثلاثاء

توقع خبرءا هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء طقس مائل للدفء على شمال البلاد، حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارًا، بارد ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة جهة الشرق، والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر.

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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء

الصغرى العظمى

– السواحل الشمالية الغربية 22 14

– السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 21 13

– الوجه البحري والقاهرة 22 11

– جنوب سيناء والغردقة 23 14

– شمال الصعيد 22 10

– جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 25 12

توقعات طقس غدا الأربعاء

ويتوقع خبرتء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأربعاء، طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا، بارد ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح معتدله تنشط على جنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء

الصغرى العظمى

– السواحل الشمالية الغربية 22 14

– السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 21 13

– الوجه البحري والقاهرة 21 11

– جنوب سيناء والغردقة 23 14

– شمال الصعيد 22 10

– جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 26 12