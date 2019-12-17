السيسي يرد على رئيس وزراء إثيوبيا حول حشد مليون شخص ضد مصر

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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ردا على تصريح رئيس الوزراء الإثيوبي، أنه يمكن حشد مليون شخص عند تفكير مصر في الهجوم على إثيوبيا، إن مصر لم تتحدث على الإطلاق طيلة فترة رئاستة بطريقة شائكة، كما أنه لا يريد إهدار موارده في الحروب، وإنما يريد تنميتها في الإعمار، وإذا كان رئيس الوزراء الإثيوبي يشيد السد من أجل التنمية، فإن تكلفة حشد مليون شخص ستلتهم ثمار التنمية هذه.

وأضاف الرئيس أن مصر اتخذت موقف ثابت خاص بقضية المياه والتفاوض مع الحكومة الإثيوبية، ولو كانت الأوضاع مستقرة في مصر خلال الأعوام السابقة لكانت تمت المفاوضات في هدوء، لذا طلبت مصر طرف رابع للتدخل لحل الأزمة وتسهيل التفاوض، متمنيا أن يتم الوصول لحل في 15 يناير المقبل، والخروج بنتائج إيجابية.

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جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الاثنين، بعدد من الصحفيين والإعلاميين الأجانب في إطار فعاليات منتدى شباب العالم بشرم الشيخ.

ويقام منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، بمدينة شرم الشيخ، وانطلقت النسخة الأولى من المنتدى في عام 2017، بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 بمشاركة أكثر من 5 آلاف من شباب العالم، وتنطلق نسخة هذا العام في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، وتتضمن مناقشة ثرية حول قضايا الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل (Block-Chain) والذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة، والفن والسينما، إضافة إلى نموذج محاكاة للاتحاد من أجل دول المتوسط.