تفاصيل 5 مشروعات للشقق السكنية بعدد من المدن والمحافظات

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أعلنت وزارة الإسكان ، طرح مجموعة من الشقق السكنية بنظام التمليك في 5 مشروعات مختلفة بعدد من المددن الجديدة والمحافظات، ويعرض لكم موقع “مصر 365″، في السطور التالية، تفاصيل تلك المشروعات، والأسعار والشروط أيضا.

مشروع الإسكان الاجتماعي

تنتهي وزارة الإسكان من حجز وحدات الإسكان الاجتماعي ضمن الإعلان الـ12، يوم الخميس 26 ديسمبر 2019، بعد مد فترة الحجز، نظرًا للإقبال على الحجز، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد منهم لسداد مقدمات الحجز، في 8 محافظات بنظام التمليك وجاهزة للتسليم الفوري، وتم سحب 29780 كراسة شروط، بينما دفع 16757 مواطنًا مقدمات الحجز، وأتاح صندوق الإسكان الاجتماعي سحب كراسات الشروط من مكاتب البريد مقابل سداد 150 جنيهًا ثمن الكراسة.

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ويصل المقدم 14 ألف جنيه يتم سدادهم عند التقديم بمكتب البريد، بينما يكون القسط الشهري والذي يبدأ بعد استلام الوحدة بين 500 و700 جنيه للشهر الواحد، كما يصل سعر الوحد لـ197 ألف جنيه، وتصل مساحة الشقق لـ90 مترًا، (3 غرف وصالة)، بسعر 197 ألف جنيه، بخلاف وديعة الصيانة بقيمة 5% من قيمة الوحدة السكنية.

مشروع شقق الإسكان الاستثماري

فتح صندوق الإسكان الاجتماعي التابع لوزارة الإسكان باب الحجز لعدد محدود من الوحدات السكنية (3 غرف وصالة) بنظام التمليك بالمحور الاستثماري، على أن تُنفذ خلال 36 شهرا، بمحافظتي بورسعيد ودمياط، ويستمر الحجز حتى بيع كراسات الشروط حتى يوم الأربعاء 15 يناير المقبل، والشقق في محافظة بورسعيد، بمنطقة بورفؤاد “شرق كلية التربية الرياضية”، بمساحات تصل لـ110 أمتار – 112 – 116 مترًا)، كما تتواجد في منطقتي شطا والزرقا بمحافظة دمياط بمساحات تتراوح بين (120 مترًا و105 أمتار)، على أن تكون الشقة 3 غرف وصالة ومطبخ وحمام، ويتم التسجيل والحجز من خلال الموقع الإليكتروني للصندوق (https://cservices.shmff.gov.eg/reservations).

ويصل سعر الشقة في بورسعيد لـ820 ألفًا وحتى 950 ألف جنيه، ويكون مقدم الحجز ثابتًا وهو 135 ألف جنيه، أما في دمياط فيتراوح سعر الشقة الـ120 مترا بين 800 ألف وحتى 850 ألفًا على أن يكون مقدم الحجز 130 ألفًا، أما الشقة الـ105 أمتار والتي تقع بمنطقة شطا فيتراوح سعرها بين 540 ألفًا وحتى 605 آلاف ومقدم الحجز سيكون 90 ألف جنيه.

مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة

أعلنت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة تعاونيات البناء عن طرح 144 شقة للحجز بمشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة، بالتجمع الخامس خلق الجامعة الأمريكية، وتصل مساحات الشقق 109 و152 مترًا، على أن تتوافر كراسة الشروط بداية من يوم 22 ديسمبر الجاري وحتى 9 يناير المقبل، بمقر الهيئة في مدينة نصر، مقابل 200 جنيه، ويتم تخصيص الوحدات بنظام المقرعة العلنية، والتي تجرى يوم 15 يناير بعد انتهاء فترة الحجز.

مشروع الحجز الإلكتروني الدائم

من المقرر أن تطرح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، خلال أسابيع الوحدات السكنية (الأرضي والأخير) المتبقية من المشروعات السابق طرحها من دار مصر والاسكان الاجتماعي وسكن مصر في طرح دائم، وأكدت الهيئة، أن الطرح يأتي لإتاحتها للمواطنين بصفة مستمرة، بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني online من خلال بنك التعمير والإسكان، وبخصم على سعر المتر الذي سيتم البيع به، ويُعاد العرض على مجلس الإدارة بعد 6 أشهر.

ويتم سداد مقدم حجز بقيمه 50 ألف جنيه من قيمة الوحدة بحد أدنى، على أن يتم مراعاة قيمة مقدم الحجز وفقا لنوعيات الإسكان، واستكمال سداد 10 % بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية + 0.5 % لصالح مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهر من تاريخ انتهاء الحجز الإلكتروني.

ويجوز سداد باقي قيمة الوحدة كالتالى، سداد دفعات ربع سنوية بقيمة 10 آلاف جنيه لحين استلام الوحدة في حالة عدم جاهزية الوحدة للتسليم الفوري، ويمكن سداد باقي القيمة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 5 أو 7 سنوات محملة بالفائدة على رصيد المدين، فيما يزيد عن الـ3 سنوات تُعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت الطرح بالإضافة إلى 2 % + (0.5 % مصاريف تحصيل).

مشروع الإعلان الـ13

ومن المتوقع أن تطرح وزراة الإسكان الإعلان الـ13 للإسكان الاجتماعي نهاية الربع الأول من 2020، وفقا لتصريحات مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وطرح 100 ألف شقة سكنية ضمن الإعلان الـ13 والذي يشهد طرح وحدات في مدن القاهرة الكبرى، إذ يتم بحث كل الفرص المتاحة لتوفير أكبر قدر من الشقق وفي الأماكن الأكثر طلبا، لافتة إلى أن الوحدات ستكون في أكتوبر والعبور بشكل أولي، كما أنها لن تتوافر في القاهرة الجديدة والشروق.

ويبلغ سعر الوحدة (3 غرف وصالة) كاملة التشطيب 197 ألف جنيه، ويتم سداد مقدم جدية الحجز ويبلغ 14 ألف جنيه (وهو مبلغ يُرد في حالة عدم التخصيص)، مع سداد مبلغ 150 جنيهًا مصاريف إدارية (لا تُرد)، من خلال أي مكتب بريد مميكن على مستوى جميع المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.