السيسي يشارك بماراثون السلام في منتدى الشباب بشرم الشيخ

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نشر التليفزيون المصري نبأ عاجل له قبل قليل، وجاء به مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في ماراثون السلام بشرم الشيخ، وذلك ضمن فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، والذي يقام بمدينة شرم الشيخ.

وشهد المنتدى بالعام الحالي، إطلاق منصة INSPIRE. D، وحاضنات أعمال منتدى شباب العالم WYF LABS، إضافة لاستمرار فعالياته الثرية والمتنوعة التي انطلقت في العام الماضي 2018 مثل مسرح شباب العالم، والمنطقة الحرة FREEDOM.E، ونموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط MUFM.

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وتختتم فعاليات المنتدى اليوم الثلاثاء، بعد مناقشة قضايا متنوعة، والعديد من الأفكار المستقبلية التي تثير اهتمام الشباب في مختلف أنحاء العالم، خاصة ما يتعلق فيها بتداعيات التغيير المناخي على نوعية الحياة على كوكب الأرض، والتحديات المصاحبة للتطورات التكنولوجية المتسارعة وغير المسبوقة، التي تثير القلق من إمكانية فقدان الوظائف.

وأقيم منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، بمدينة شرم الشيخ، وانطلقت النسخة الأولى من المنتدى في عام 2017، بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 بمشاركة أكثر من 5 آلاف من شباب العالم، وتنطلق نسخة هذا العام في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، وتتضمن مناقشة ثرية حول قضايا الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل (Block-Chain) والذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة، والفن والسينما، إضافة إلى نموذج محاكاة للاتحاد من أجل دول المتوسط.