فتح باب التقدم لجائزة نجيب محفوظ للأدب.. تعرف على الشروط

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فتحت الجامعة الأمريكية بالقاهرة، باب الترشيحات لجائزة نجيب محفوظ للأدب لعام 2020، وهي الجائزة المخصصة للرواية الأدبية العربية الحديثة.

الجائزة تتألف من ميدالية فضية وجائزة نقدية قيمتها 5000 دولار، بالإضافة إلى ترجمة ونشر الرواية من قبل دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومن المقرر أن يتم قبول الترشيحات لجائزة عام 2020 ما بين 11 ديسمبر 2019 وحتى 1 مارس 2020.

وجائزة نجيب محفوظ، هي جائزة أدبية تمنح لإحدى الروايات الحديثة في حفل يقام كل عام، وأنشأ هذه الجائزة قسم النشر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1996م، وبجانب الجائزة المادية، يمنح الفائز ترجمة الرواية الفائزة إلى الإنجليزية ونشرها، وفي السطور التالية، يعرض موقع “مصر 365″، شروط الجائزة.

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شروط جائزة نجيب محفوظ للأدب

الجائزة مخصصة للرواية الأدبية المكتوبة باللغة العربية فقط، ولا تقبل أعمالاً آخرى مثل مجموعات القصص القصيرة والمجموعة الشعرية، وتقبل الروايات التي تم نشرها خلال العامين السابقين ما بين 1 مارس 2018 و1 مارس 2020، ولا يتم قبول الروايات المنشوة ذاتياً بواسطة مؤلفيها، وأيضا لا يتم قبول الكتب المنشورة إلكترونياً.

وتشترط الجائزة ترشيح الاعمال مقبول إما عن طريق الكاتب أو دار النشر التى نشرت الرواية باللغة العربية، ودار نشر المؤهلة للتقدم إلى الجائزة لابد وأن يكون قد مر عليها ما لا يقل عن عامين في ممارسة النشر، وينبغى أن يكون الكاتب الذى ترشح أعماله على قيد الحياة وقت الترشيح للجائزة، وعند تقديم الأعمال الأدبية للجائزة يعتبر المؤلف أو الناشر “اعتماد على من يحمل حقوق اللغة الإنجليزية” أنه قد وافق على ترجمتها إلى الإنجليزية ونشرها في جميع أنحاء العالم بواسطة دار نشر الجامعة الامريكية بالقاهرة وذلك في حالة فوز الرواية بالجائزة.

وعند تقديم الأعمال الأدبية للجائزة بتعبر المؤلف أنه قد وافق على أن يكون متاحاً للأنشطة الترويجية مثل الظهورات الإعلامية المتعلقة بالجائزة أو السفر داخل العالم العربى، وعتبر قرار لجنة تحكيم الجائزة في اختيار الرواية الفائزة قرارً نهائياً، كما أن للجنة التحكيم الحق في ان تنتظر في روايات صدرت في الفترة مت بين 1 مارس 2018 و1 مارس 2020 ولم يتم ترشحها من جانب المؤلف أو دار النشر، ويتم ذلك عن طريق التواصل مع دار النشر المعينة بترشيح العمل الذى طلبته لجنة التحكيم وعلى الناشر في هذه الحالة إرسال 6 نسخ من الرواية إلى جانب تعبئه استمارة الترشيح الاعتيادية.