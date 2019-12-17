150 خيمة لمتضرري انهيار عقار فاقوس في الشرقية

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قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه سيتم فتح مراكز الشباب وتدشين 150 خيمة بالساحة الشعبية بفاقوس، لاستقبال المواطنين الذين جرى إخلائهم من العقارات المجاورة للعقار المنهار بمدينة فاقوس حفاظا على أرواحهم.

يأتي ذلك بعد انهيار عقار في وسط مدينة فاقوس، وأمر المحافظ بإخلاء العقارات المجاورة، وتوفير سكن بديل للسكان لحين انتهاء اللجنة المشكلة من مديرية الإسكان من فحص الحالة الإنشائية للعقارات.

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وتلقت غرفة الأزمات والكوارث بديوان عام محافظة الشرقية، إخطاراً من رئاسة مركز ومدينة فاقوس يفيد بوقوع حادث انهيار عقار مكون من أرضي و3 طوابق في شارع الشيخ شحاته بجوار مسجد المجيدي بمنطقه نجيزة مركز فاقوس، ووقوع إصابات نقلت لمستشفى فاقوس المركزي.

وانتقل الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، لموقع انهيار العقار لإدارة الموقف على الطبيعة، والوقوف على ملابسات الحادث، وتوجيه الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة، وجاري حصر الخسائر المادية والبشرية . وأصدر المحافظ تعليماته لمدير إدارة الدفاع المدني بالدفع بسيارات الحماية المدنية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإجلاء المتضررين ورفع الأنقاض، كما وجه المحافظ مدير مديرية الصحة بالتنسيق مع مرفق الإسعاف بالدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث وإعلان حالة الطواريء بمستشفيات فاقوس والمستشفيات المجاورة، والتأكد من توافر أكياس الدم بها، لإسعاف المصابين.

وتسبب العقار المنهار، في وفاة سيدة تدعى ولاء محمد عبد الهادي، تم انتشالها من تحت الأنقاض، وإصابتين، وانهيار جزئي لشرفتين خارجيتين بعقارين متاخمين للعقار المنهار، وجاري حصر الخسائر البشرية والمادية.

يذكر أن العقار منشأ في السبعينات و مكون من دور أرضي و3 طوابق والدور الارضي مستخرج له نشاط تجاري رقم 231/ لسنه89 باسم محمد عبدالمنعم حمص مصنع كنافة.