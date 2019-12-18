نشرة الأربعاء 18/12/2019.. زحام وكثافات بمحاور القاهرة والجيزة

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شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر 2019، زحاما مروريا بعدد من الشوارع والمحاور الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة، مع خروج الموظفين والعمال لأشغالهم وطلبة المدراس، مما أدى لظهور زحاما مروريا واضحا مع الساعات الأولى للصباح، وفي السطور التالية نستعرض أبرز أماكن الزحام بالقاهرة والجيزة لتفاديها وسلك الطرق البديلة.

وأغلقت الإدارة العامة للمرور، طريق الإسكندرية الصحراوى من الكليو 43 حتى الكليو 84 فى الاتجاهين، بسبب الشبورة الكثيفة، وسط تواجد الخدمات المرورية بالطريق، وأهابت بقائدى السيارات الالتزام بتعلميات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.

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واستعدت الإدارة العامة للمرور، بسيارات للإغاثة والكاميرات لمراقبة حركة السيارات تحسبا لسقوط الأمطار، والاستعداد لتلقي البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية على مدار الساعة.

وشهد الطريق الدائرى كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقى حتى ميدان الجلاء، وظهر الزحام والكثافات المرورية أعلى كوبري أكتوبر، وصولا للمهندسين ووسط المدينة، وامتد الزحام ليصل لمنطقة الدقي، كما ظهر الزحام أعلى محور 26 يوليو، وتكدست السيارات في اتجاه مدينتي السادس من أكتوبر والشيخ زايد، وكذلك ميدان لبنان، وشهد شارعي فيصل والهرم زحاما مروريا وكثافات منذ الصباح، وصلت إلى ميدان الجيزة ومحيط جامعة القاهرة، كما شهد شارع البحر الأعظم شلل بحركة المرور، وصولا لمنطقة الدقي وميدان الجلاء.

وظهرت بعض الكثافات أعلى دائرى المريوطية للمتجه من الصحراوى حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوى، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية، كما شهد الطريق الزراعي زحاما مروريا للمتجة لمنطقة شبرا والمؤسسة، كما ظهرت الكثافات المرورية أعلى دار السلام في الاتجاه للقادمين من الأقاليم لمحافظة القاهرة بالطريق الزراعي، وظهرت كثافات مرورية في الطريق المتجه للمنيب والأوتستراد، ومنطقة التجمع الخامس، كما شهدت الحركة بالاتجاه المعاكس لتلك الطرق للمتوجه لمدينة الجيزة تباطئا في الحركة، فيما شهدتي منطقتي البساتين وزهراء المعادي زحاما مروريا بسيطا لم يؤثر على الحركة المرورية.

وشهد كورنيش النيل في الاتجاه القادم من المظلات حتى معهد ناصر كثافات متوسطة، وتم انتشار الخدمات المرورية بالمكان لتسيير حركة المرور، بينما ظهرت كثافات مرورية متحركة بمحور صلاح سالم باتجاه مناطق وسط البلد، وشهد ميدان التحرير سيولة مروورية، كما شهد محيط جامعة القاهرة زحاما مروريا وصل لميدان الجيزة، لتظهر مجددا الكثافات المرورية ببداية كل من شارعي فيصل والهرم، وظهرت الكثافات أعلى دائري المرج للمتجه من نفق السلام اتجاه الزراعي ومنه إلى الأقاليم، وزحاما مروريا أيضا بشارع صلاح سالم والطيران.