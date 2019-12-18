أسعار الخضروات والفاكهة والسمك اليوم الأربعاء 18/12/2019

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تباينت أسعار الفاكهة والخضروات وأيضا الأسماك اليوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر لعام 2019 بمختلف الأسواق، ومن بينهم سوق العبور الذي يعد أكبر أسواق الجملة والقطاعي في مصر.

وفي السطور التالية يعرض لكم موقع “مصر 365” أسعار الجملة لعدد من الخضروات والفاكهة بسوق العبور.

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أسعار الخضروات في مصر اليوم

الطماطم: بلغ كيلوجرام الطماطم 3.5 جنيه.

البصل: بلغ سعر البصل 6.5 جنيه للكيلوجرام.

الجزر: بلغ سعر كيلو جرام الجزر 4 جنيهات.

الخيار: بلغ سعر كيلوجرام الخيار 6.5 جنيه.

القلقاس: بلغ سعر كيلو جرام القلقاس 6 جنيهات.

الباذنجان: وصل سعر الباذنجان إلى 5 جنيهات للكيلوجرام.

الفلفل: وصل سعر كيلو جرام الفلفل إلى 6 جنيهات.

الفلفل الألوان: تراوح سعر الفلفل الألوان بين 10 إلى 12 جنيهًا للكيلوجرام.

القرنبيط: يتراوح سعر القرنبيط بحسب الحجم من 4 إلى 5 جنيهات.

الملوخية: وصل سعر كيلو جرام الملوخية إلى 10 جنيهات.

الفاصوليا: وصل سعر كيلوجرام الفاصوليا إلى 6.5 جنيه.

الكوسة: بلغ سعر كيلوجرام الكوسة 8 جنيهات.

الليمون: وصل سعر كيلوجرام الليمون إلى 12 جنيها.

السبانخ: يتراوح سعر كيلوجرام السبانخ بين 4 إلى 5 جنيهات.

أسعار الفاكهة في مصر اليوم

اليوسفي: وصل سعر كيلوجرام اليوسفي إلى 5 جنيهات.

التفاح: وصل سعر التفاح إلى 25 جنيهًا للكيلوجرام.

الرمان: بلغ سعر كيلوجرام الرمان 3.5 جنيه.

العنب: تراوح سعر كيلوجرام العنب بين 5 و9 جنيهات.

الفراولة: بلغ سعر كيلو الفراولة 15 جنيهًا.

الموز: وصل سعر الموز إلى 10 جنيهات للكيلوجرام.

أسعار السمك والجمبري في مصر اليوم

سمك بلطي: وصل سعر كيلو جرام السمك البلطي إلى 25 جنيهًا.

سمك بوري: وصل سعر السمك البوري إلى 40 جنيهًا للكيلوجرام.

سمك مكرونة: وصل سعر السمك المكرونة إلى 40 جنيهًا للكيلوجرام.

قشر بياض: بلغ سعر السمك قشر بياض 140 جنيهًا للكيلوجرام.

سمك الثعابين: بلغ سعر كيلوجرام السمك الثعابين صغير الحجم 35 جنيها.

سمك بربون: وصل سعر كيلوجرام سمك البربون إلى 80 جنيهًا للكيلوجرام.

سمك الماكريل: بلغ أسعار سمك الماكريل 25 جنيهًا للكيلوجرام.

السبيط: وصل سعر السبيط إلى 160 جنيهًا للكيلوجرام.

الكابوريا: وصل سعر الكابوريا إلى 80 جنيهًا للكيلوجرام.

الجمبري: وصل سعر كيلوجرام الجمبري في الأسواق إلى 130 جنيها للكيلوجرام بحسب الحجم.